Prenovljen hotel Brdo bo imel 136 sob, od tega dva predsedniška apartmaja

Kot je pojasnila direktorica JGZ Brdo Špela Munih Stanič , se bodo gradbena dela začela odvijati poleti, odprtje prenovljenega hotela pa načrtujejo januarja 2021. Predvidena je obširna temeljita obnova in razširitev hotela, s katero bo "zagotovljena najvišja raven hotela Brdo kot dela protokolarnega posestva, večje število namestitvenih kapacitet in tudi varnostna ustreznost".

Natečaj za obnovo in dozidavo hotela Brdo so objavili lani, strokovna žirija pa je izbrala idejno rešitev Ark arhitekture Krusec.

Nov hotel bo imel večjo kapaciteto – 136 namestitvenih enot, od tega dva predsedniška apartmaja (sedaj jih ima 78, od tega en predsedniški apartma), podpiral bo ustrezno logistiko, bo varnostno ustrezen in prilagojen ljudem s posebnimi potrebami. Predvidena je obnova pohištva in opreme, obnova vodovodnih in električnih inštalacij, izgradnja širših dvigal, zamenjava strehe in ureditev zunanje okolice. Uredili bodo tudi bazen in garažo. Stavba bo po prenovi energetsko bistveno učinkovitejša in okolju prijaznejša, saj bo potrebe po energiji, namesto sedanje uporabe plina, skoraj v celoti pokrival iz obnovljivih virov (toplotne črpalke).

V času prenove Posestvo Brdo obratuje naprej. Kongresni center deluje nemoteno in bo še naprej gostil protokolarne dogodke, poslovne kongrese in druga srečanja. Odvijale pa se bodo tudi poroke. V Parku Brdo bodo, tako kot do sedaj, dobrodošli tudi obiskovalci parka, golfisti in jahači.

"Nov hotel predstavlja velik potencial za trženje Posestva Brdo tudi v bodoče. Razširitev kapacitet bo tako odprla nove možnosti prodora na mednarodni trg tudi z vidika trženja kongresnega centra. Da ima Posestvo Brdo velik potencial, dokazujejo številne prejete domače in mednarodne nagrade ter dobri poslovni rezultati. JGZ Brdo se je v letu 2018 uvrstil celo med 100 najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji – med Gazele 2018. V zadnjih štirih letih so v Hotelu Brdo podvojili število nočitev in lani realizirali prek 11.000 prodanih sob, v Kongresnem centru pa so gostili skoraj 70.000 obiskovalcev," je pojasnila Munih Staničeva.

500 hektarov veliko posestvo, na katerem živi 900 vrst živali

Posestvo Brdo je sicer veliko skoraj 500 hektarov, od tega 380 hektarov prekriva gozd. Na njem živi 900 vrst živali in 700 vrst rastlin. Dvorec je trdnjava s štirimi trakti in obrambnimi stolpi, ki ima znotraj očarljivo dvorišče. V stolpih so uredili apartmaje in jih opremili tudi s pohištvom iz gradu Snežnik. Bazen na terasi so predelali v vodomet, tlakovano razgledno teraso pa krasi kopija Kalinovega Pastirčka.

Grajski saloni in hodniki se ponašajo z izjemno zbirko stilnega pohištva različnih zgodovinskih obdobij, dragocenih kristalnih lestencev in preprog, kipov in slik slovenskih umetnikov, v gradu pa sta tudi kapelica in bogata knjižnica s kar 8000 prvimi izvodi knjig. V njej je med drugim razstavljeno tudi dovoljenje za gradnjo gradu Brdo iz leta 1510.

Edini do danes ohranjen ostanek prvotne stavbne opreme iz 16. stoletja je renesančni leseni strop z mogočnimi tramovi v vrhnji sobi jugozahodnega stolpa, ki je bila do zdaj likalnica in bo, kot že omenjeno, postala sejna soba.