Zaradi prenove železniškega prehoda zaprta Zaloška cesta

Zaradi sanacije železniškega prehoda bo danes do ponedeljka do 5. ure zjutraj za ves promet zaprta tudi Litostrojska cesta. Obvoz bo urejen po Goriški, Magistrovi in ulici Alme Sodnik ter po Korotanski, Kuhljevi, ulici Stegne, Ulici Jožeta Jame in Cesti Ljubljanske brigade.

V času zapore Zaloške ceste bo obvoz osebnih vozil in mestnih avtobusov urejen po Kajuhovi, Litijski, Poljanski in Roški cesti. Ker pa bo v nedeljo med 12. in 17. uro zaradi Ljubljanskega triatlona zaprta tudi Poljanska cesta, bo v tem času promet lahko potekal po Zaloški cesti, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

V času zapore bodo po spremenjeni trasi vozili tudi mestni avtobusi, in sicer bodo na liniji 3 in 3B vozili po trasi Celovška-staro obračališče na Litostrojski cesti, začasno pa bosta ukinjena postajališče Kovinarska in obračališče Litostroj.

Avtobusi na liniji 18 bodo vozili po trasi Litostroj-Goriška ulica-Magistrova ulica-Verovškova ulica. Začasno bodo ukinjena postajališča Kovinarska, Litostrojska in I. C. Šiška. Na občini udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Ob začetku šolskega leta v Ljubljani odprtje nekaterih prenovljenih prometnic

Bodo pa pred prvim šolskim dnem po napovedi ljubljanskega župana Zorana Jankovića za promet ponovno odprli Poljansko cesto, ki jo je občina od marca prenavljala na odseku od Kopitarjeve ulice do Ambroževega trga.

Celovita prenova Poljanske ceste je vključevala tako prenovo kolesarskih površin in pešpoti ter cestišča kot tudi obnovo plinovodnega in vročevodnega omrežja ter vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Sočasno s Poljanskocesto bo končana gradnja na delu Ulice Janeza Pavla II., ki je potekala sočasno s prenovo Poljanske ceste in ureditvijo Prekmurskega trga v križišču Poljanskeceste, Poljanskega nasipa in Ambroževega trga.

Z odpravo zapore Poljanske ceste bodo avtobusi na progah 2, 13 in 20 ponovno vozili po redni trasi. Znesek investicije ljubljanske občine ter javnih podjetij Energetika Ljubljana in VO-KA je znašal nekaj več kot 3,8 milijona evrov brez DDV. Od tega je delež občine dobrih 2,9 milijona evrov, od tega okoli 1,2 milijona evrov evropskih sredstev.

Projekt obnove Litijske ceste do konca tedna še ne bo v celoti končan

Danes se izteče tudi rok za dokončanje prenove dela Litijske ceste na odseku med Fužinsko cesto in Potjo na Breje, a prenovitvena dela še ne bodo povsem končana. Janković je v torek na novinarski konferenci pred začetkom novega šolskega leta dejal, da bodo gradbeni delavci na tem odseku, če bo vreme ugodno, do nedelje položili fini asfalt, sicer pa bodo položili vsaj grobi asfalt, pločniki pa še ne bodo dokončani.

Zapora Litijske, na kateri občina ureja komunalno infrastrukturo, pločnik in kolesarsko stezo, je bila sprva predvidena do konca junija, a so na občini rok podaljšali do konca avgusta. Janković je na novinarski konferenci izpostavil, da si na občini prizadevajo dokončati gradnje v bližini šol oziroma na območjih, kjer potekajo šolske poti, da bi lahko otroci varno prihajali v šolo.