Zaradi prenove znova zaprta Drenikova ulica v Ljubljani

V Ljubljani so za promet znova zaprli del Drenikove ulice med Celovško cesto in Verovškovo ulico. Zapora naj bi trajala predvidoma do sobote. Drenikova ulica bo s prenovo dobila več prostora za pešce in kolesarje.

Zaradi rekonstrukcije ceste in obnove vročevoda bodo danes ob 9. uri za promet zaprli del Drenikove ulice v Ljubljani med Celovško cesto in Verovškovo ulico. Zapora bo predvidoma trajala do sobote, v tem času pa bo obvoz za vozila urejen po Dunajski, Tivolski in Celovški cesti. Po spremenjeni trasi bodo vozili tudi mestni avtobusi na liniji 22. Mestni avtobusi na liniji 22 bodo v času zapore vozili po trasi Celovška cesta–Litostrojska cesta–Goriška ulica–Drenikova ulica. Udeležence v prometu na Mestni občini Ljubljana prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Obvoz je urejen po Dunajski, Tivolski in Celovški cesti. FOTO: MO Ljubljana V sklopu preureditve dela Drenikove ulice bodo več prostora dobili pešci in kolesarji, preurejeno bo tudi križišče s Celovško cesto. Dela naj bi bila zaključena do 10. decembra, izvedla jih bo družba Prenova-gradbenik, vrednost vseh del pa je skoraj 2,7 milijona evrov brez DDV. Poleg prenove ulice, ki predstavlja del diagonalne prometne povezave med Bežigradom in Šiško, ter ureditve površin za kolesarje in pešce bo Energetika Ljubljana izvedla tudi prenovo plinovodnega in vročevodnega omrežja med Maurerjevo ulico in Celovško cesto.