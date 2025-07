'Zaradi preobremenjenosti in peščice zaposlenih' odstopil direktor ZD Kočevje

Po besedah Emirja Kuduzovića, ki je po poklicu radiološki inženir, se je v njegovem mandatu Zdravstveni dom (ZD) Kočevje kadrovsko okrepil, a so porasle tudi obremenitve. Svoj mandat, ki ga je začel oktobra leta 2023, ocenjuje kot zelo uspešen, ponosen je tudi na veliko večino zaposlenih, ki mu je ves čas kot direktorju stala ob strani.

V izjavi, ki so jo posredovali iz občine, je dodal še, da odhaja na dvotedenski dopust, potem pa se bo z županom Gregorjem Koširjem pogovoril o nadaljnjem sodelovanju z Zdravstvenim domom Kočevje. Ne izključuje tudi možnosti vrnitve na ljubljanski onkološki inštitut.

Župan je poudaril, da sta s Kuduzovićem dobro sodelovala in bi si želel, da še naprej vodi zdravstveni dom. Glede na njegovo odločitev, da odstopi, pa je izrazil željo, da bi Kuduzović še naprej sodeloval z zdravstvenim domom, saj ima veliko izkušenj na področju predvsem pridobivanja novih kadrov in programov. "Upam, da bo po dopustu razmislil in pogledal, kako bi ga lahko vključili," pravi Košir.

Napovedal je, da bodo stekli postopki za izbiro novega direktorja, za katerega si želi, da bi sledil paradigmi, ki jo Zdravstveni dom Kočevje vodi od izbruha epidemije covida-19 in se je po njegovih besedah izkazala kot najuspešnejša v Sloveniji. Košir pričakuje, da bi postopke imenovanja novega direktorja zaključili oktobra. Kuduzović pa jim je do takrat obljubil sodelovanje.