Zaradi presežne vsebnosti kadmija iz prodaje odpoklicali korenje

V okviru uradnega nadzora v notranjem prometu je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 2. in 3. oktobra v Šempetru pri Gorici in Šmarjeških Toplicah odvzela vzorec korenja. V obeh primerih so ugotovili preseženo vrednost kadmija, zaradi česar je Uprava iz prodaje odpoklicala korenje.

Ob tem so v Upravi zapisali, da prvi vzorec glede na izmerjeno vsebnost kadmija predstavlja sprejemljivo tveganje za zdravje odraslih, vendar pa je tveganje nesprejemljivo za zdravje otrok in dojenčkov. Vzorec, odvzet v Šmarjeških Toplicah, pa glede na izmerjeno vsebnost kadmija predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje dojenčkov, otrok in odraslih.

"Kupci, ki so živilo kupili, naj izdelka ne zaužijejo. Lahko ga vrnejo na mesto nakupa," so še sporočili.

Kadmij je sicer po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) naravno prisoten v različnih spojinah v zemeljski skorji, skupaj s cinkom in svincem v sulfidnih rudah, glavni vir širše onesnaženosti okolja s kadmijem pa so gnojila, pridobljena iz fosfatnih rud. Ob tem dodajajo, da lahko v okolje pride tudi preko odpadnih vod, izgorevanja fosilnih goriv ali odpadkov. Pronica lahko tudi v podzemno vodo.

Vsrkavanje kadmija je sicer odvisno od oblike zaužitega kadmija, pogostnosti in količine vnosa, starosti posameznika in kombinacije živil. Večina se ga pri ljudeh razporedi v ledvice, nekoliko manj pa tudi v jetra in mišice. Kot piše NIJZ, je kadmij dokazano rakotvoren za človeka, njegovo kopičenje v ledvicah pa lahko privede do okvare ledvic, ki posledično začnejo izločati beljakovine, sladkorje in aminokisline v urin. Prav tako kopičenje kadmija v telesu povzroča motnje v metabolizmu kalcija, fosforja in vitamina D ter posledično osteomalacijo.

Med najbolj ogrožene skupine ljudi zaradi izpostavljenosti kadmiju preko živil po podatkih NIJZ sodijo predvsem otroci ter tisti, ki pridelujejo in uživajo vrtnine, pridelane na onesnaženih območjih.