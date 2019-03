Zaradi prevrnjenega tovornjaka cesta Ptuj–Zavrč več ur zaprta

Zaradi prevrnjenega tovornjaka je bila cesta Ptuj–Zavrč več ur zaprta. Pristojne službe so tovornjak dvignile, zabojnik s tovorom pa bodo še morali dvigniti, saj potrebujejo večje dvigalo, so sporočili policisti. V nesreči ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog.

Okoli 11.35 se je zgodila prometna nesreča na regionalni cesti Ptuj–Zavrč, izven naselja Dolane oz. pri gradu Borl. 43-letni voznik tovornjaka je vozil iz smeri mejnega prehoda Zavrč proti Ptuju, izven naselja Dolane je vozil preblizu desnemu robu vozišča, zapeljal s ceste in se prevrnil na bok, na obrežje reke Drave. V nesreči ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog. Prevernjen tovornjak na cesti Ptuj-Zavrč FOTO: PP Gorišnica Gasilci so preprečili iztekanje goriva iz rezervoarja, zato je bila cesta sprva zaprta za tovorni promet, kasneje pa so jo za nekaj ur popolnoma zaprli, da so lahko dvignili prevrnjeno vozilo. Ob 18. uri promet znova stekel. Pristojne službe so na cesto dvignile prevrnjeno vlečno in priklopno tovorno vozilo, zabojnik z naloženim tovorom pa bodo odstranili jutri, saj potrebujejo večje dvigalo. Prevernjen tovornjak na cesti Ptuj-Zavrč FOTO: PP Gorišnica V času zapore za tovorni promet so policisti zaznali štiri kršitve neupoštevanja postavljene prometne signalizacije v Spuhlji. Dvema voznikoma so izrekli globo, drugima dvema pa izdali plačilni nalog.