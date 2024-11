Prevrnjen tovornjak na avtocesti proti Fernetičem: dve vozili padli s prikolice

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so bili ob 9.43 obveščeni, da je na avtocesti Gabrk–Sežana pred počivališčem Povir s tovornega vozila, ki prevaža avtomobile, padel avtomobil. Po prvih zbranih obvestilih naj bi voznik izgubil nadzor nad vozilom, ki se je prevrnilo na bok, pri tem pa sta s prikolice padla dva nova osebna avtomobila.

Na kraju so policisti zavarovali kraj in opravljajo ogled. Voznika, 40-letnega državljana Romunije, so reševalci oskrbeli in lažje poškodovanega odpeljali v Zdravstveni doma Sežana.