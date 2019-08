Zaradi prihajajočega praznika gost promet na slovenskih cestah

Kot opozarja PIC, zaradi praznika v četrtek pričakujejo danes, ter v petek, 16. avgusta, povečano število tovornih vozil na A1 med Italijo in Madžarsko. V številnih državah po Evropi je v četrtek praznik, še vedno so počitnice, zato bo že v sredo močno povečan promet med Avstrijo in Hrvaško v obe smer.

Veliko turistov bo na slovenskih cestah tudi konec tedna ter v ponedeljek. Poleg prometa med Avstrijo in Hrvaško bo zaradi kolektivnih dopustov v Italiji tudi močno povečan promet v Istri ter na avtocesti A1 med Italijo in Madžarsko.

Glede na lanskoletne izkušnje se bodo namreč številni turisti te dni vračali z dopusta. Pri vstopu v Slovenijo so na meji s Hrvaško najbolj obremenjeni mejni prehodi Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane in Gruškovje.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani ter na cestah Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Medno-Ljubljana v obe smeri. Kilometer in pol dolg zastoj je na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane in Gruškovje.

Gost promet tudi konec tedna

Veliko turistov bo na slovenskih cestah tudi konec tedna ter v ponedeljek. Poleg prometa med Avstrijo in Hrvaško bo zaradi kolektivnih dopustov v Italiji tudi močno povečan promet v Istri ter na avtocesti A1 med Italijo in Madžarsko. Na Gorenjskem je pričakovati pogostejše zastoje pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi povečanega nadzora avstrijske policije se čakanje na prehodih z Avstrijo lahko podaljša tudi drugod (Ljubelj in Šentilj). V četrtek bo promet povečan pri avtocestnem priključku Brezje na Gorenjskem in na izvozu Lesce.

Gneča na Obali

Čeprav je včeraj na Primorskem divjala nevihta in je temperatura tako zraka kot morja precej upadla, je bilo že dopoldne veliko ljudi gneča tako na cesti, kot tudi na plaži. Kot pravi Lea Šuligoj iz Turističnega združenja Portorož, so s sezono zadovoljni, v prvih dveh tednih avgusta so bili hoteli v občini Piran 100-odstotno zasedeni. Številke so v poletnih mesecih podobne lanskim, za celo leto je porast štiri odstoten. Do konca julija so v piranski občini zabeležili več kot 700 tisoč nočitev.