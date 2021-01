Zaradi prisotnosti jabolčnih pecljev iz prometa umikajo otroško hrano

Zdravstveni inšpektorat obvešča potrošnike, da podjetje Mueller iz prometa umika otroško hrano na osnovi žit, namenjeno otrokom do 3 let starosti, zaradi prisotnosti jabolčnih pecljev. Potrošnikom, ki so navedene izdelke že kupili, svetujejo, da jih ne uživajo in jih vrnejo na prodajno mesto.

Gre za naslednje izdelke: icon-expand Milupa FOTO: Zdravstveni inšpektorat RS Živilo 1: MILUPA BIRCHER musli kosmiči za otroke od 1. do 3. leta starosti Roki uporabe: 26. 10. 2021, 19.12.2021 in 18. 1. 2022 Lot/serija: 2021. 10. 26, 2021. 12. 19 in 2022. 01. 18 EAN: 4008976120100 Neto teža: 400 g Proizvajalec: MILUPA GmbH, Friedrichsdorf, Nemčija Poreklo: Nemčija Prodaja: prodajalne Mueller icon-expand Milupa FOTO: Zdravstveni inšpektorat RS Živilo 2: MILUPA MUSLI kosmiči s sadjem za otroke od 1. do 3. leta starosti Roki uporabe: 28.12.2021 Lot/serija: 2021.12.28 EAN: 4008976120117 ali 4008976120087 Neto teža: 400 g Proizvajalec: MILUPA GmbH, Friedrichsdorf, Nemčija Poreklo: Nemčija Prodaja: prodajalne Mueller icon-expand Milupa FOTO: Zdravstveni inšpektorat RS Živilo 3: MILUPA PORRIDGE kaša oves in sadje za otroke od 10. meseca do 3. leta starosti Roki uporabe: 20.10.2021, 1.12.2021 in 16.1.2022 Lot/serija: 2021.10.20, 2021.12.01 in 2022.01.16 EAN: 4056631002957 Neto teža: 400 g Proizvajalec: MILUPA GmbH, Friedrichsdorf, Nemčija Poreklo: Nemčija Prodaja: prodajalne Mueller