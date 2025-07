Zaradi prispevka za dolgotrajno oskrbo prejeli nižje pokojnine

Zakon o dolgotrajni oskrbi določa, da upokojenci začnejo s 1. julijem plačevati prispevek v višini enega odstotka od neto pokojnine, delavci in delodajalci pa v višini enega odstotka od bruto plače. Tisti, ki so samozaposleni, morajo plačati dva odstotka.

Prvi, ki so uvedbo novega solidarnostnega prispevka občutili v svojem žepu, so torej upokojenci. Za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini denimo 1000 evrov, obvezni prispevek znaša deset evrov. To pomeni, da se jim pokojnina zniža na 990 evrov. Prejemnikom zagotovljene pokojnine za 40 let dela, ki jim pripada 782 evrov pokojnine, pa se je julijska pokojnina znižala za 7,8 evra na 774,1 evra.