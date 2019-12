Zaradi priznanja krivde za požar v Domžalah mora plačati 880.000 evrov

Višje sodišče je potrdilo pogojno zaporno kazen enega leta s preizkusno dobo dveh let za Ismeta Silahića, ki je priznal krivdo za požar domžalskega bloka leta 2013. Višji sodniki so potrdili tudi, da mora obsojeni zavarovalnicama Maribor in Triglav povrniti več kot 880.000 evrov stroškov sanacije.

Ismet Silahićje bil direktor podjetja, ki je oktobra 2013 na strehu bloka v Domžalah opravljalo prenovo strehe. Pri uporabi odprtega ognja je zagorelo na strehi, požar pa je uničil streho in zgornje nadstropje, v katerem je bilo devet stanovanj. Brez strehe nad glavo je ostalo 34 ljudi, evakuirali so jih 150. Silahić je na sodišču priznal krivdo za povzročitev splošne nevarnosti iz malomarnosti in bil obsojen na pogojno zaporno kazen enega leta z dvema letoma preizkusne dobe, piše časnik Delo. Obenem je sodišče naložilu Silahiću, da mora Zavarovalnici Maribor plačati 792.966 evrov, Triglavu pa 88.952 evrov za stroške, ki sta jih zavarovalnici imeli s sanacijo stavbe. Krovec bo moral zavarovalnicama povrniti več kot 880.000 evrov za stroške sanacije po požaru. FOTO: Sandi Zajc Zoper sodbo sta pritožbo vložili tako obramba, ki je predlagala, da se v delu premoženjskopravnega zahtevka razveljavi in se stranke napotijo na pot pravde, kot tudi tožilstvo, ki je predlagalo daljšo preizkusno dobo v izreku pogojne zaporne kazni. Obe pritožbi so višji sodniki zavrnili, poroča Delo. Čeprav ni pripoznal premoženjsko pravnih zahtevkov zavarovalnic, je s priznanjem krivde priznal tudi višino škode, zato je okrožno sodišče po mnenju višjih sodnikov upravičeno sledilo zahtevkoma zavarovalnic. Višje sodišče tudi ni povišalo preizkusne dobe, kot je zahtevalo tožilstvo, saj ni bilo oteževalnih okoliščin.