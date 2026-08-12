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Slovenija

Zaradi prodajalcev nezakonitega blaga ogrožen mariborski bolšji sejem

Maribor, 12. 08. 2026 08.10 pred 2 urama 3 min branja 15

Avtor:
STA
Boljšji sejem

Finančna uprava RS (Furs) opozarja na primere nezakonite prodaje na mariborskem bolšjem sejmu, ki obratuje ob nedeljah na Teznu. Kljub nadzoru in sankcijam se kršitve ponavljajo, tudi pri istih prodajalcih. Med možnimi skrajnimi ukrepi zato na Fursu omenjajo tudi prepoved sejma, kar je vznejevoljilo številne obiskovalce sejma.

Boljšji sejem (simbolična fotografija)
Boljšji sejem (simbolična fotografija)
FOTO: Shutterstock

"Naš cilj ni omejevanje ali preprečevanje zakonite sejemske dejavnosti, temveč zagotavljanje spoštovanja predpisov in preprečevanje nezakonite prodaje," so za STA pojasnili na Fursu, potem ko je časnik Večer poročal, da Furs razmišlja o prepovedi bolšjega oz. kramarskega sejma na Teznu.

Kot so navedli na finančni upravi, na območju tega ponavadi množično obiskanega sejma že dalj časa izvajajo nadzore in ob tem zaznavajo predvsem ponavljajoče se kršitve trošarinske zakonodaje ter zakonodaje s področja tobačnih in povezanih izdelkov. Gre predvsem za nezakonito prodajo cigaret in drugih tobačnih izdelkov.

"Posebej zaskrbljujoče je, da se kljub rednim nadzorom, zasegom blaga in sankcioniranju kršitve ponavljajo, tudi pri istih kršiteljih. V posameznih primerih smo zaznali tudi vključevanje mladoletnih oseb v izvajanje nezakonite prodaje," so pojasnili na Fursu.

Tako kot organizator sejma tudi na Fursu priznavajo, da ni problem v samem obstoju ali delovanju bolšjega sejma, temveč "v vztrajni nezakoniti dejavnosti posameznikov, ki se na območju sejma izvaja kljub nadzorom pristojnih organov". "Ni prav, da bi zaradi nekaj posameznikov kaznovali vse prodajalce, torej tudi tiste, ki pošteno trgujejo," je povedala direktorica podjetja, ki prireja sejem, Sergeja Lovec.

Poudarja, da se kršitelji izogibajo tudi sejemskemu nadzoru in pravilom. "Naši reditelji skrbijo za red in varnost na sejmu, a se kršitelji po opozorilu samo premaknejo na drugi konec. Tudi globe, ki jih izda Furs, niso učinkovite," je povedala. Rešitev vidi v uvedbi varnostne službe, ki bi imela več pristojnosti pri ukrepanju, ter okrepljenem sodelovanju s pristojnimi organi.

Če bi sejem ukinili, problema prodaje nezakonitega blaga po njenih besedah ne bi rešili, saj bi se ti prodajalci samo prestavili kam drugam. Ključno se ji zdi osveščanje javnosti, da takšnega blaga ne kupujejo, zato pripravljajo opozorilne table, ki jih bodo namestili na sejemsko območje. "Kot organizator prevzemam odgovornost za to, da v okviru svojih pristojnosti zagotavljam jasna pravila, ustrezno preventivo in sodelovanje s pristojnimi organi. Ne morem pa nadomestiti dela inšpekcijskih oziroma drugih pristojnih služb," je povedala.

Na sejmu se po njenih ocenah vsako nedeljo zbere med 150 in 250 prodajalcev ter med 5000 in 15.000 obiskovalcev. "Sejem je srce naše skupnosti, je velik del mestnega utripa, prostor druženja in edinstvene ponudbe. Poskrbeti moramo, da bo ta prostor urejen in da bodo pravila veljala za vse," je povedala Lovec, ki je o grožnji z morebitnim zaprtjem izvedela iz medijev.

Samo v letošnjem juliju so uslužbenci Fursa opravili nadzore na sejmu tri nedelje. V posameznem nadzoru je sodelovalo sedem uslužbencev Fursa, ki so različnim kršiteljem odvzeli skupno 14.400 kosov različnih cigaret. "Uslužbenci izvajajo ukrepe skladno s pooblastili, ki jih določajo veljavni predpisi, v primeru ugotovljenih kršitev pa se izvedejo predpisani postopki, vključno z odvzemom nezakonitega blaga in prekrškovnimi sankcijami," pojasnjujejo na upravi.

Tudi sami ugotavljajo, da klasični nadzorni in prekrškovni ukrepi pri delu kršiteljev nimajo zadostnega odvračilnega učinka. "Nezakonita prodaja se namreč lahko nadaljuje že med samim izvajanjem nadzora na drugih delih sejmišča oziroma se ponovno vzpostavi po odhodu nadzorne ekipe. Izkušnje z nadzori tudi kažejo, da odvzem manjših količin nezakonitega blaga in izrečene globe nekaterih kršiteljev ne odvrnejo od ponavljanja kršitev. Gre za širše vprašanje učinkovitosti obstoječih nadzornih in sankcijskih mehanizmov, zlasti kadar se kršitve ponavljajo in imajo značilnosti organizirane nezakonite dejavnosti," pravijo na Fursu.

Napovedujejo, da bodo nadaljevali z nadzori in ukrepi na sejmu, ki jih omogoča veljavna zakonodaja. "Poudarjamo, da je prepoved opravljanja dejavnosti skrajni ukrep, ki pride v poštev šele, če so izpolnjeni zakonski pogoji in če z drugimi, milejšimi ukrepi ni mogoče doseči spoštovanja predpisov," so navedli.

bolšji sejem Maribor Furs nezakonita prodaja inšpekcija

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KOMENTARJI15

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helixa
12. 08. 2026 11.04
Na kramarskem sejmu niso problem samo prodajalci cigaret, temvec tudi organiziran kriminal, ki goljufaju ljudi z razlicnimi igrami ma sreco. Redarji in vodstvo to dobro pozna. Ob opozorilu, se vprasajo cinicno, kdo pa ste vi, da nas na to opozarjate. Ista skupina - predvsem nasih jiznih bratov, deluje ze leta na sejmu. So 0a navadne riti, ce se jim malo zoprstavis, ceprav po besedah vodstva bi naj bili strah in trepet, tudi policiji. Policija bi jih lahko z lahkoto pospravila.
Odgovori
0 0
mestni
12. 08. 2026 10.56
Za prvič pobrati robo pa še denarno globo, ko ga drugič dobijo pobrat robo pa kazen x2 in tako naprej pa se bo naveličal pa rezerva če je kazen plačana zakaj bi ga futrali v hotelu
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+2
2 0
Jožajoža
12. 08. 2026 10.55
Zaradi dveh tihotapcev zapret semenj 10 000 obuskovalcem.noro.kot,da bi zaprl cesto kjer nek divjak zapored krši pravila glede hitrosti.ljudje to dela : vlada:,ki ni voljena od ljudi.volitve,da vas spomnim,so izgubili na oblast pa prišli s prevaro
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+1
1 0
jutri_pa_res
12. 08. 2026 10.42
Policisti v civilu naj pohopsajo tiste prodajalce prešvercanih cigaret...To pa menda ja ni prezahtevno.
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+1
1 0
Svarog
12. 08. 2026 10.55
Pa saj jih dobijo. Pa sodstvo nim moči. Policija v civilu? Misliš da je to v zbirokratizirani Sloveniji tako enostavno? To ni Miami Vice
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0 0
wsharky
12. 08. 2026 10.33
bakrenjakik šfercajo čike, v arest z njimi
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+2
2 0
vlahov
12. 08. 2026 10.25
Prej sem pri Viatorju videl temnopoltega prodajalca nekih sprejev ,za katere ,zihe, nima računov in je izvor .....
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0 0
travc
12. 08. 2026 10.20
Kaj se morjo povsod vtikat.
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
12. 08. 2026 10.01
Se že vidi da smo žrtve komunista janše Slovenci
Odgovori
+0
4 4
brezveze13
12. 08. 2026 09.56
furs bi enostavno zaprl, a res to samo kaže na nesposobnost njihovih organov in neučinkovitost države. vse te kršitelje je potrebno enostavno robo pobrati določiti denarno kazen in v zapor tudi če je prvič pobrati tako kot je šutarjev zakon narekoval soc transferje, V kolikor ne čutijo oni odgovornosti do države in ne spoštujejo zakonodaje , zakaj bi potem država bila suženj in plačnik njihovih mahinacuj naj to občutijo bo takoj red pa še migrantov ki izkoriščajo slo, zakonodajo kot soc, oazo se bomo znebili
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+1
1 0
Jožajoža
12. 08. 2026 09.42
Ta vlada se boji množic in moti jih,če se ljudje družijo,veselijo .in ta sejem je ravno to.nedeljsko druženje
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+5
7 2
Jožajoža
12. 08. 2026 09.39
Saj ni to.ta vkada,ki je s prevaro prišla na oblast bi ukinila vse,da nagajajo malemu človeku.kakšen argument teh veleumov
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+1
5 4
nelevnedesen
12. 08. 2026 09.24
Pomagajo, samo prava kazen mora biti
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+4
4 0
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