Zaradi prometne nesreče je zaprta dolenjska avtocesta

Sicer pa je prometno dogajanje pestro tudi na nekaterih drugih cestah. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru.

Več je tudi zastojev

Na primorski avtocesti so zastoji nastali med priključkoma Postojna in Logatcem v smeri proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Postojno in Logatcem.

Na štajerski avtocesti so zastoji nastali pred delovno zaporo pred priključkom Fram proti Ljubljani.

Na cesti Postojna - Pivka pa so zastoji v obe smeri nastali zaradi del pri Petelinjah in v Prestranku.