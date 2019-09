Na štajerski avtocesti odstranili posledice prometne nesreče, potovalni čas še vedno daljši za pol ure

Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru sta trčili dve tovorni vozili, zaradi česar sta bila zaprta vozni in prehitevalni pas. Nastajal je do osem kilometrov dolg zastoj. Kot so nam pojasnili mariborski policisti, je do prometne nesreče prišlo zaradi prekratke varnostna razdalja.

Posledice prometne nesreče so že odstranili. Občasno še vedno zapirajo predor Pletovarje. Potovalni čas se podaljša za 30 do 35 minut.

Promet je oviran tudi na odstavnem pasu na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani.