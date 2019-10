Zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na 'dolenjki' proti Obrežju

Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Slovenska Bistrica - Ptuj, pri odcepu za Spodnjo Gorico oviran promet. Prometna nesreča se je zgodila tudi na dolenjski avtocesti med med predorom Debeli hrib in predorom Mali Vrh v smeri Novega mesta, zaradi česar je zaprt vozni pas. Začeli so nastajati zastoji.

Zastoj nastaja tudi na štajerski avtocesti pred Vranskim proti Ljubljani in na hitri cesti iz Italije proti Sloveniji, in sicer v dolžini štirih kilometrov. Tudi na regionalni cesti Ločica - Trojane ter na cestah v okolici Nove Gorice in Šempetra pri Gorici je promet gost.

Dela na cesti

Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vogrskim in Šempetrom pri Gorici v obe smeri do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz je po regionalini cesti Šempeter pri Gorici - Nova Gorica - Ajševica - Vogrsko. Voznikom iz smeri Italije proti Sloveniji na Prometno-informacijskem centru priporočajo uporabo prehoda Fernetiči namesto Vrtojbe.

Do ponedeljka do 5. ure bo štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je možen po regionalni cesti Vransko - Blagovica.

Primorska avtocesta:

- Do jutri do 12. ure bo promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani potekal samo po prehitevalnem pasu.

- Med Vrhniko in Logatcem proti Kopru bo promet potekal po enem prometnem pasu danes med 13. in 19. uro, jutri pa med 8. in 18. uro.

- Jutri bo zaradi vaje zaščite in reševanja popolna zapora od 8. do 12. ure med Srminom in Črnim Kalom v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti med Dekani in Črnim Kalom.

Na gorenjski avtocesti bo promet danes potekal po enem prometnem pasu med Podutikom in Šmartnim proti Kranju, jutri pa proti Ljubljani.

Pomurska avtocesta bo zaprta jutri med 7. in 20 uro med Lenartom in Vučjo vasjo, v predoru Cenkova, proti Murski Soboti. Obvoz bo po regionalni cesti.

Ostale ceste:

- Cesta Jereka - Jezero bo v Stari Fužini zaprta do nedelje, do 17. ure. Obvoz je preko Bohinjske Bistrice.

- Cesta Kranj - Sp. Brnik bo v Šenčurju zaprta do nedelje, do 22. ure.

- Cesta Trebnje - Mokronog bo na Puščavi zaradi obnove nivojskega prehoda zaprta do ponedeljka do 15. ure.