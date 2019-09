Zaradi prometne nesreče zaprta polovica avtoceste proti Obali

Med Brezovico in Vrhniko je na primorski avtocesti verižno trčilo osem vozil. Po prvih podatkih nihče naj ne bi bil pošodovan. Nastaja zastoj, ki sega vse do ljubljanske obvoznice. Vozniki osebnih vozil lahko uporabijo regionalno cesto Ljubljana - Vrhnika. Policija svetuje, da vozniki spremljajo prometne informacije in upoštevajo obvestila.

Med Brezovico in Vrhniko na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, zaradi katere nastaja zastoj, ki sega vse do ljubljanske obvoznice. Po podatkih PU Ljubljana se je zgodilo verižno trčenje, v katerega je po prvih podatkih vpletenih osem vozil, nobena oseba pa naj ne bi bila telesno poškodovana. Vozniki osebnih vozil lahko uporabijo regionalno cesto Ljubljana - Vrhnika. Na prometno-informacijskem centru opozarjajo, da morajo vozniki med ustavljenima kolonama narediti intervencijsko pot. Pri petkovi nesreči se je zopet pokazalo neupoštevanje pravil razvrščanja. Voznikom policisti svetujejo, da upoštevajo obvestila upravljalca ceste glede zapore in spremljajo prometne informacije. Možni obvozi za osebna vozila: - cesta Podutik - Dobrova - Horjul - Vrhnika;

- cesta Ljubljana Rudnik - Podpeč - Borovnica - Vrhnika. Tudi sicer so ceste po državi ta vikend precej obremenjene. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred priključkom Sneberje proti Ljubljani, zastoji pa nastajajo tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Kozarje in Koseze v obe smeri.