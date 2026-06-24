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Slovenija

Po prometni nesreči primorska avtocesta ponovno odprta

Ljubljana, 24. 06. 2026 11.48 pred eno minuto 1 min branja 11

Avtor:
M.P.
Zastoj na primorki

Prometna nesreča, ki se je zgodila med Vrhniko in Logatcem, je na primorski avtocesti za kakšno uro zaprla vozni in počasni pas. V smeri Kopra je natajal daljši zastoj, ki pa se je po sprotitvi prometa zmanjšal.

Nesreča ostaja na cesti Novo mesto - Uršna sela - Semič, kjer je pri Uršnih selih promet urejen izmenično enosmerno.

Zastoji sicer nastajajo tudi na štajerski avtocesti na relacijah Domžale - Ljubljana, Ljubljana - Šentjakob proti Mariboru ter od Dramelj proti Slovenskim Konjicam.

Gost promet je tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru ter na cestah Lesce - Bled in Šmarje - Koper.

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KOMENTARJI11

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SDS_je_poden
24. 06. 2026 12.38
A Vrtovec že stoji tam in ureja promet?
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-1
0 1
HUSO BOSS
24. 06. 2026 12.35
KITAJCI BI TO UREDILI V 14 DNEH..MALO SI POGLEJTE KAKO SE TAM GRADI
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+0
1 1
Pajo_36
24. 06. 2026 12.32
Janša odstop ! Vsi odstop ! Hahaha, povsod po Evropi se vse prenavlja, pejte mal proti Dunaju...pa kaj zdej..Itak za moje pojme, je eden izmed razlogov non stop eno bremzanje, pa seveda 90% folka ne zna vozit za mene. Zadnjič je ena pred mano na avtocesti, kjer je vozila 120, potem po klancu navzdol seveda še bremzala, pa pride 1000 avtomobilov, evo ti zastoja...tako da na morje lezte zgodaj zjutrej...
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-2
1 3
Stojadina-sportiva
24. 06. 2026 12.41
Primorka je pač ožina, kamor se ves turistični promet severa steka, potem imamo še tovornjake gor in dol zaradi luke...itak da se zabije. Primerjave z Dunajem tu ni če smo fer...v sezoni bi edino 4 pasovnica folgala to maso, ki gre skozi...
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+2
2 0
Stojadina-sportiva
24. 06. 2026 12.45
To kako večina vozi ti dam pa polnoma prav, ravno včeraj sem šel čez primorko, več avtov na 90, kot kamionov...da so jih šli potem z 100 po jajcih prehitevat ne govorim...
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0 0
R2IQ
24. 06. 2026 12.24
Itak, v taki sezoni je preveč že eno delovišče, kaj šele to, kar zdaj delajo. Samo, ali ima kakšen vzvod, da na SDH ali Darsu v tem trenutku zahteva odgovornost, ali pa se mu Bratuškova in Ribič smejeta v brk?
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+4
4 0
čevapgpt
24. 06. 2026 12.17
prekratka varnostna razdalja in aroganca na cestah.
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+4
5 1
Stojadina-sportiva
24. 06. 2026 12.51
To da se 90 za kamionom trajbaš z avtomobilom brez dodatkov bi tudi moralo bit obravanvano kot prekršek..
Odgovori
0 0
Podlesničar
24. 06. 2026 12.16
Kje si zdaj Mussolini? 🤣
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-3
0 3
Masturbator
24. 06. 2026 12.10
Afrika!
Odgovori
+2
3 1
Uporabnik1921539
24. 06. 2026 12.06
jasno.Ljudje so zakljucili z delom in gredo na zasluzen podaljsan vikendMenim,da bi se vsaj 1/4 zaposlenih na DARSU morala sramovati. vrecko na glavo
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+3
6 3
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