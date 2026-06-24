Po prometni nesreči primorska avtocesta ponovno odprta

Nesreča ostaja na cesti Novo mesto - Uršna sela - Semič, kjer je pri Uršnih selih promet urejen izmenično enosmerno.

Zastoji sicer nastajajo tudi na štajerski avtocesti na relacijah Domžale - Ljubljana, Ljubljana - Šentjakob proti Mariboru ter od Dramelj proti Slovenskim Konjicam.

Gost promet je tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru ter na cestah Lesce - Bled in Šmarje - Koper.