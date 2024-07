Zaradi prometne nesreče zaprta štajerska avtocesta pred počivališčem Polskava v smeri Maribora

Prometna nesreča je tudi na primorski avtocesti na prehitevalnem pasu med Postojno in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani. Tudi sicer je na primorski avtocesti zgoščen promet, zastoji nastajajo na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani, ter mimo Brezovice proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Kastelec iz smeri Kopra, zaradi okvarjenega vozila je zaprt tudi počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.

Zastoji nastajajo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod. Kolona vozil se vije tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Ljubljana center v obe smeri zaradi del, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji ter na cestah skozi Postojno, Logatec-Vrhnika ter Lesce-Bled v obe smeri.

Na dolenjski avtocesti nastajajo zastoji od Ljubljane proti Grosuplju, goreče vozilo pa ovira promet med priključkoma Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod proti Ljubljani.

Okvare sicer promet ovirajo še na na pomurski avtocesti med Dragučovo in Pernico proti Murski Soboti in na štajerski avtocesti pred Celjem zahod proti Ljubljani, še poroča prometnoinformacijski center.