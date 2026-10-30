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Slovenija

Zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Trojanami

Ljubljana, 30. 10. 2026 14.02 pred 18 minutami 1 min branja 9

Avtor:
A.K.
Prometna

Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med priključkoma Blagovica in Trojane proti Mariboru.

Nastal je daljši zastoj, zamuda skoraj eno uro. Obvoz je po regionalni cesti Blagovica - Trojane, skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje, poroča Prometno-informacijski center. 

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KOMENTARJI9

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Pinokio
30. 10. 2026 14.58
Malček poštenosti. Če je prometna nesreča za to ni kriv noben minister, tudi za promet ne. Ampak vozniki, ki ne upoštevajo cestnih pravil v prepričanju, da se pa njim ne more nič slabega zgoditi. Toliko pa mislim, da lahko da razumeti zdrava pamet. Čisto nekaj drugega so obljube zaradi cestnih gradišč. Desni ali levi, ne mešati teh zadev in saj od nasprotnikov desnih bi pričakoval malček več poštenosti.
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0 0
topoftheworld
30. 10. 2026 14.57
Veselo petkovo vračanje iz služb vsem, ki praznujete! Še dobro, da ne dovolijo več delat od doma, ker to je pa res eno samo izkoriščanje.
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+1
1 0
Hind Rami Iyad Rajab
30. 10. 2026 14.21
vrtovec in tri desnakarske smene...gneča iz dneva v dan večje...desnaciji so krulili da zastojev ne bo več...banda desničarska lažniva nesposobna koruptivna...
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+0
6 6
Lux_43
30. 10. 2026 14.34
A še zmer padate na desne traparije, da je za zastoj kriv minister al kaj? A lahko no? Kdo bo pa ponoč delal, kot da je delavcev na pretek...tarife so tud večje takrat, če se dela, dejte no, ne zna folk vozit to je problem !
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+2
3 1
boslo
30. 10. 2026 14.36
Gneče je vedno manj, pa ne zarad politikov seveda
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+0
1 1
boslo
30. 10. 2026 14.36
Sezona( maj-september ) in konice so problem, ostalo je ok
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+1
2 1
MESE?AR
30. 10. 2026 14.48
Halo, o čem ti razpredaš ? Mogoče se je levičar zaletel ?
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+1
2 1
Pinokio
30. 10. 2026 15.03
Se morate pa res postavljati z dejanji politikov? Ne znate nekateri biti bolj pametni in bolj združevalni, če so že naši voditelji čisto ven in jim je bolj pomembno vse drugo, le državljani ne. Običajno naj bi bili saj državljani bolj pametni in bolj prijazni ter združevalni, če že politki ne znajo in nočejo biti.
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0 0
jank
30. 10. 2026 14.17
Ali je še ni prišel odpret napihnjeni teolog Vrtovec???
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+0
8 8
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