Nastal je daljši zastoj, zamuda skoraj eno uro. Obvoz je po regionalni cesti Blagovica - Trojane, skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje, poroča Prometno-informacijski center.
Slovenija
Zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Trojanami
Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med priključkoma Blagovica in Trojane proti Mariboru.
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