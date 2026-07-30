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Zaradi prometne varnosti dodatna omejitev na cesti Podnanos–Razdrto

Vipava, 30. 07. 2026 10.07 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA
Regionalna cesta Razdrto-Nanos danes

Direkcija RS za infrastrukturo se je zaradi poziva občanov odločila, da bo na državni cesti Podnanos–Razdrto na odseku med Podnanosom in odcepom za zaselek Hrašče z neprekinjeno sredinsko črto prepovedala prehitevanje. Na tem odseku so hitrosti večje, veliko je prehitevanj, zato so domačini pri vključevanju na glavno cesto v veliki nevarnosti.

Regionalna cesta Razdrto–Podnanos
Regionalna cesta Razdrto–Podnanos
FOTO: Aljoša Kravanja

Zaradi obnove hitre ceste med Vipavo in razcepom Nanos bo do sredine novembra za ves promet zaprto smerno vozišče hitre ceste v smeri proti razcepu Nanos. Promet bo do takrat potekal po vzporedni državni cesti, na kateri so v času zaprtja sprejeli več ukrepov za večjo varnost prometa.

Domačini Podnanosa so ob tem opozorili, da je postal ob povečanem prometu za uporabnike zelo nevaren tudi odsek pri priključku za Hrašče. Na tem delu je cesta ravna, prekinjena črta pa omogoča tudi prehitevanje. Zato je vključevanje s stranske na glavno cesto zelo nevarno.

Vodja vipavske občinske komisije za spremljanje prenove hitre ceste Miran Žvanut se je zato obrnil na pristojne na direkciji za infrastrukturo in jih zaprosil za ukrepanje.

"Glavni prometni tok se je s hitre ceste preselil na regionalno cesto na desno stran vozišča. S tem se je avtomatično in povsem logično povečala nevarnost na priključku za Hrašče, kjer morajo vozniki, ki prihajajo iz smeri Vipave, zavijati levo čez nasprotni vozni pas. Prav ta prometni manever je sedaj bistveno bolj izpostavljen, saj se za vozili, ki zavirajo in čakajo na zavijanje proti Hraščam, pogosto ustvarjajo kolone, drugi vozniki pa jih poskušajo prehitevati. Gre za predvidljivo konfliktno situacijo, ki je pri prejšnji smeri glavnega prometnega toka ni bilo v enakem obsegu," je v zahtevi zapisal Žvanut.

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V direkciji so se na pripombe krajanov in na dopis Občine Vipava odzvali in bodo na območju priključka za Hrašče dodatno označili neprekinjeno ločilno črto ter s tem prepovedali prehitevanje. Spoštovanje prenovljene prometne signalizacije bodo nadzirali policisti.

"Za območje priključka Hrašče smo preverili tudi podatke o prometnih nesrečah. V zadnjih desetih letih na območju priključka Hrašče po podatkih Javne agencije RS za varnost prometa ni bilo evidentiranih prometnih nesreč," so v direkciji zapisali v odgovoru za STA. Žvanut medtem navaja, da sta se od 15. julija zgodili že dve prometni nesreči.

"Podatek, da v zadnjih desetih letih na točno določenem območju priključka ni bilo evidentiranih prometnih nesreč, sam po sebi ne dokazuje, da je sedanja začasna ureditev varna. Večino navedenega desetletnega obdobja na tej cesti ni bilo takšne prometne obremenitve, kot nastaja ob večmesečnem preusmerjanju prometa s hitre ceste," je svoj poziv zaključil Žvanut.

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KOMENTARJI3

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txoxnxy
30. 07. 2026 13.59
Bilo bi prrav čudno da bi našli kakšno bolj pametno rešitev kot pa samo ena omejitev več.
Odgovori
+1
1 0
Tinika1
30. 07. 2026 13.13
če je tolk ravno in odprto da se lepo prehiteva, pomeni tudi da se vidi dovolj pri vključevanju. mal manj sanjarjenja za volanom pa je rešeno. ne pa povsod polne črte, ležeči, 30 cone, blablabla
Odgovori
+1
2 1
Smuuki
30. 07. 2026 13.06
Zastoji na vseh slovendkih cestah zdaj pa še dodatno upočasnevanje prometa. Se da še bolj škodljivo ravnat? Promet je treba sproščat ne pa omejevat
Odgovori
+1
3 2
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