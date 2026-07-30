Zaradi prometne varnosti dodatna omejitev na cesti Podnanos–Razdrto

Zaradi obnove hitre ceste med Vipavo in razcepom Nanos bo do sredine novembra za ves promet zaprto smerno vozišče hitre ceste v smeri proti razcepu Nanos. Promet bo do takrat potekal po vzporedni državni cesti, na kateri so v času zaprtja sprejeli več ukrepov za večjo varnost prometa.

Domačini Podnanosa so ob tem opozorili, da je postal ob povečanem prometu za uporabnike zelo nevaren tudi odsek pri priključku za Hrašče. Na tem delu je cesta ravna, prekinjena črta pa omogoča tudi prehitevanje. Zato je vključevanje s stranske na glavno cesto zelo nevarno.

Vodja vipavske občinske komisije za spremljanje prenove hitre ceste Miran Žvanut se je zato obrnil na pristojne na direkciji za infrastrukturo in jih zaprosil za ukrepanje.

"Glavni prometni tok se je s hitre ceste preselil na regionalno cesto na desno stran vozišča. S tem se je avtomatično in povsem logično povečala nevarnost na priključku za Hrašče, kjer morajo vozniki, ki prihajajo iz smeri Vipave, zavijati levo čez nasprotni vozni pas. Prav ta prometni manever je sedaj bistveno bolj izpostavljen, saj se za vozili, ki zavirajo in čakajo na zavijanje proti Hraščam, pogosto ustvarjajo kolone, drugi vozniki pa jih poskušajo prehitevati. Gre za predvidljivo konfliktno situacijo, ki je pri prejšnji smeri glavnega prometnega toka ni bilo v enakem obsegu," je v zahtevi zapisal Žvanut.