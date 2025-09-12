Zaradi prometnih nesreč zaprti štajerska in pomurska avtocesta

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug poti Mariboru. Nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje – Vojnik – Slovenske Konjice – Slovenska Bistrica, poroča Prometno-informacijski center (PIC).

Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi pomurska avtocesta med priključkoma Lenart in Sveto Trojico proti Murski Soboti. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med obema priključkoma.

Voznike opozarjajo, da med ustavljenima kolonama ustvarijo reševalni pas oziroma dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.