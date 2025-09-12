Svetli način
Slovenija

Zaradi prometnih nesreč zaprti štajerska in pomurska avtocesta

Ljubljana, 12. 09. 2025 15.59 | Posodobljeno pred 23 minutami

Trenutno sta na naših avtocestah dve zapori zaradi prometnih nesreč. Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru. Še ena nesreča pa je zaprla pomursko avtocesto med priključkoma Lenart in Sveto Trojico proti Murski Soboti.

Zastoj pri Tepanju zaradi prometne nesreče
Zastoj pri Tepanju zaradi prometne nesreče FOTO: Promet.si

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug poti Mariboru. Nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje – Vojnik – Slovenske Konjice – Slovenska Bistrica, poroča Prometno-informacijski center (PIC). 

Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi pomurska avtocesta med priključkoma Lenart in Sveto Trojico proti Murski Soboti. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med obema priključkoma.

Voznike opozarjajo, da med ustavljenima kolonama ustvarijo reševalni pas oziroma dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.

štajerc65
12. 09. 2025 16.15
-1
Nič novega. Smo že navajeni. Ne vem zakaj je to novica ko pa je vsak popoldan isto.
ODGOVORI
1 2
mrnv
12. 09. 2025 16.14
+3
In spet in spet. Ampak vsak dan Božji..Rinejo spet na morje. Jaz ne vem...a ne more Slovenec biti en vikend domov v blok. Mislim obup !!!. Skoz isto. Obup.
ODGOVORI
4 1
