Zaradi prostorske stiske nekatere pošiljke ostale na dežju in snegu

Ker so zaradi ogromnega skoka spletnih naročil in zaprtih trgovin popolnoma zasuti s pošiljkami, paketov nimajo več kam dajati. To dokazujejo tudi slike s poštnega logističnega centra v Ljubljani, na katerih je tudi bela tehnika in elektronika prekrita s snegom. Na pošti pojasnjujejo, da so bile takrat zapolnjene vse skladiščne kapacitete in da so bile pošiljke zgolj za določen čas pred poštnim centrom ter da so jih zavarovali s ponjavami in PVC folijo. Da bi se temu izognili so sedaj postavili več velikih šotorov.

Slike dokazujejo, da so nekateri paketi na paletah ostali zunaj pred poštnim logističnim centrom ali pa so bili delno umaknjeni pod streho. Izpostavljeni so bili vlagi in tudi snegu. Direktor centra Jure Dobnik pravi, da se je to zgodilo, saj jim je kljub dodatnim kapacitetam zmanjkalo prostora: "Pretok pošiljk je omejen in s tako ekstremnim pretokom je bilo te pošiljke nemogoče predelati v tako kratkem času." Zato so nekatere ostale zunaj. Direktor pravi, da so jih prekrili s ponjavami in PVC folijami ter da trenutno nimajo informacij, da bi bilo kaj poškodovano. "Veljajo pa postopki po katerih lahko pošiljatelj zahteva odškodnino v primeru ugotovljenih poškodb," dodaja. Težavo so sedaj že odpravili, pove Dobnik. Da bi zagotovili dodatne prostorske kapacitete so postavili dva velika šotora v Ljubljani in še dva v Mariboru. Računajo, da bo to dovolj za december, ko se pričakuje povečano nakupovaje in naročanje. "Sicer lahko še povečujemo skladiščne kapacitete," pravi. Na Pošti Slovenija so sicer že v začetku tedna povedali, da so paketne pošiljke presegle vsa pričakovanja. Dejali so, da letos beležijo 40-odstotno porast paketnega dela pošiljk. Zdaj so te količine že dvojne in samo v zadnjem obdobju so dostavili več kot dva milijona paketov. Glede dostave pravijo, da se trudijo, da bi bilo zamud čim manj. "Zagotovo pa dostavljamo vse pošiljke v zakonskem roku, torej v dnevu oddaje plus tri dni,"še dodaja Klemen Bončina s Pošte Slovenija. Samo zaradi dostave je Pošta Slovenija letos zaposlila 261 novih sodelavcev, do konca leta pa naj bi jih še 50. Pomagajo jim tudi študenti, pogodbeni in zunanji sodelavci, uvajajo pa tudi dodatne izmene, da lahko za dostavo čim prej pripravili vse pakete.