Zaradi ptičje gripe na Gorenjskem so nesnice usmrtili, jajca in opremo pa uničili

Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan je povedal, da so v petek potrdili ptičjo gripo pri rejcu okoli 1000 kokoši nesnic iz Zaloga v občini Cerklje na Gorenjskem. O okužbi je Inšpekcijo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvestil rejec sam, ki je pri nesnicah opazil klinične znake okužbe. Urad inšpekcije je takoj po potrditvi okužbe izvedel prve ukrepe, kar pomeni, da je odredil zaporo posesti in odredil prepoved dejanja proizvodov v promet.

Nato je svoje ukrepe odredilo tudi Državno središče za nadzor bolezni (DSNB).

"Na podlagi analize, ki jo je opravil območni urad, so bili izrečeni ukrepi, da se vse kokoši na gospodarstvu usmrtijo in neškodljivo odstranijo. Pri tem pa da se uničijo tudi vsi proizvodi, ki so bili na gospodarstvu in vsa oprema, ki je prišla v stik z bolnimi živalmi in ki bi bila lahko vir okužbe," je povedal Podpečan. Rejcu bo stroške izgube povrnila država, deloma pa tudi Evropska unija.

Hkrati so izvedli tudi preventivne ukrepe na celotnem ozemlju države. V soboto so veterinarji opravili vse preglede rej v zaščitnem trikilometrskem pasu okoli žarišča. Včeraj in danes pa poteka tudi pregled stanja v kritičnem območju – torej v radiju deset kilometrov okoli žarišča. Novih primerov okužb s ptičjo gripo na inšpekciji niso opazili.