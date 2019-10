Zaradi puščanja zemeljskega plina preventivno evakuirali prebivalce bloka

Na Brilejevi ulici v Ljubljani so gasilci preventivno zaradi puščanja zemeljskega plina evakuirali prebivalce tamkajšnjega bloka. Po oceni strokovnjakov, ki so presodili, da nevarnosti ni več, so se ti lahko vrnili v stanovanja.

Malo pred osmo uro zvečer, natančneje ob 19.57, je na Brilejevi ulici 2 v Ljubljani prišlo do puščanja zemeljskega plina. Gasilci so preventivno evakuirali prebivalce bloka, na kraj dogodka pa je bilo napotenih preko 50 gasilcev - predvsem evakuacije, so zapisali pri Gasilski brigadi Ljubljana. Zaradi intervencije je bila krajši čas zaprta Celovška cesta in Pečnikova ulica. Strokovnjaki so po pregledu ocenili, da nevarnosti ni več, evakuirani prebivalci bloka pa so se lahko vrnili v svoja stanovanja. Ob 21.20 uri je bila intervencija zaključena, poškodba mesta puščanja plina pa sanirana.