Zaradi računalniškega hrošča napačno izračunali šest poslanskih mandatov

Po naših informacijah so v DVK zaradi računalniške napake napačno izračunali šest poslanskih mandatov. Napako so naredili pri poslancih Gibanje Svoboda, SDS, Levica in NSi. Brez mandata so tako ostali Tomaž Lah in Jurij Lep (GS), Maja Kocjan in Andrej Kosi (SDS), Klemen Matk (NSi) in Ana Černe (Levica). Kot se je izkazalo ob dodatnem preverjanju izidov volitev s strani neodvisnih strokovnjakov, obstoječa programska oprema vsebuje napako v d'Hondtovem sistemu dodeljevanja mandatov.

V stranki Gibanje Svoboda sta mandat prejela kandidata Franc Props (v volilni enoti 6000 Novo mesto) in Tine Novak (v volilni enoti 8000 Ptuj), nista pa ga prejela Tomaž Lah in Jurij Lep (volilna enota 7000 Maribor). V Slovenski demokratski stranki (SDS) sta mandat prejela Alenka Helbl (volilna enota 5000 Celje) in Dejan Kaloh (volilna enota 7000 Maribor), nista pa ga prejela Maja Kocjan (volilna enota 6000 Novo mesto) in Andrej Kosi (volilna enota 8000 Ptuj). V stranki Nova Slovenija (NSi) je mandat prejel Janez Žakelj (volilna enota 1000 Kranj), ni pa ga prejel Klemen Matk (volilna enota 5000 Celje). V stranki Levica pa je mandat prejela Tatjana Greif (volilna enota 7000 Maribor), ni pa ga prejela Ana Černe (volilna enota 1000 Kranj), so sporočili z DVK.

icon-expand Gibanje Svoboda po volitvah FOTO: Bobo

Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja izida volitev poslancev v državni zbor skrbno preverila izide volitev, ki so jih ugotavljale volilne komisije volilnih enot, so zapisali v sporočili za javnost. Kot so pojasnili, se je pri dodatnem preverjanju izida volitev na državni ravni s strani neodvisne strokovne skupine izkazalo, da je v petih volilnih enotah prišlo do spremembe pri delitvi mandatov, ko so se upoštevali ostanki glasov na ravni države. Razdelitev števila mandatov po kandidatnih listah sicer ostaja enaka, spremenilo pa se je šest mandatov, ki se dodelijo kandidatom kandidatnih list v posameznih volilnih enotah. Kot so ugotovili strokovnjaki iz podjetij Intelcom in Genis ter s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, so različni računalniški programi pravilno izračunali mandate, ki se dodeljujejo v skladu z 90. in 91. členom Zakona o volitvah v državni zbor, kot tudi število mandatov, ki po 92. in 93. členu tega zakona pripada vsaki izmed kandidatnih list, ki je dosegla volilni prag. Do razhajanj je prišlo pri izbiri kandidatov znotraj posameznih list na podlagi 93. člena zakona, kar posledično pomeni spremembo pri izbiri posameznih kandidatov znotraj kandidatnih list.

icon-expand Državni zbor FOTO: Dreamstime