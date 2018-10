Zaradi raka izgubila nos, novega napravili na podlakti

Ekipa UKC Ljubljana bo predstavila vrhunski dosežek v mednarodnem merilu. Novinarsko konferenco, ki se začne ob 11.45, boste lahko v živo spremljali tudi na naši spletni strani.

Mladi, aktivni ženska, so zaradi invazivnega kožnega raka amputirali nos, kar ji je povzročalo velike funkcionalne in estetske probleme. Neizmerno si je želela pomoči in naši strokovnjaki so ji pomagali in se tako ustvarili mednarodni uspeh.

Prvi na svetu napravili nos na podlakti

Strokovnjaki plastične, rekonstrukcijske, estetske in maksilofacialne kirurgije Kirurške klinike UKC Ljubljana so združili znanje ter z uporabo tridimenzionalnih posnetkov v mikrokirurški tehniki prvi na svetu s pomočjo 3D modela napravili nos na podlakti. Nato so ga kot ožiljen in oživčen oblikovan del telesa prenesli na obraz. Popolna rekonstrukcija nosu v dveh fazah je pacientki korenito spremenila življenje ter omogočila normalno vrnitev v vsakodnevni življenjski ritem.

Sogovorniki bodo prof. dr. Uroš Ahčan dr. med., predstojnik KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline Kirurške klinike UKCL, prim. Vojko Didanovič dr. med. KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike UKCL, mag. Tomaž Tušar univ. dipl. inž. AUDAX d.o.o., in Nataša Žakelj medicinska sestra na KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline Kirurške klinike UKCL.