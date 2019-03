Filip Flisar med pustnim rajanjem razbil steklo policijskega avta

Filip Flisar , eden najbolj prepoznavnih vrhunskih športnikov, je poskrbel za incident, na katerega ne more biti ponosen. Med pustnim rajanjem na Ptuju se je pijan najprej spravil na reklamni pano, nato pa še na policijsko vozilo. Razbil je šipo marice in ker ga policista nista mogla umiriti, je noč preživel na postaji. "Ne bežim pred odgovornostjo," je Flisar danes dejal za POP TV in dodal, da svoje dejanje obžaluje.

"Notri so bila neka trenja, potem sem prišel ven, nekako mi je pač izbruhnilo ven,"pojasnjuje Flisar. Z roko je najprej udaril v reklamni pano.

"Potem se je začelo z redarji in policisti. Ker sem bil tako jezen, sem udaril še v njihovo šipo. Potem so prišli ven in naredili, kar pač takim razgrajačem naredijo," je še dodal olimpijec.

Z obema rokama je udaril po vetrobranskem steklu policijske marice. Policisti, ki so sedeli v vozilu, so izstopili in ga skušali, neuspešno, pomiriti. Odpeljali so ga v pridržanje do streznitve in ga v soboto zjutraj izpustili. Policija danes ni hotela komentirati dogodka.

Izgubil sem kontrolo, nabralo se je vsega pravi, Flisar: "Za mano ni najlažje leto, jasno se to nekje v človeku nabere. Potem pa predvsem notri, 1000 ljudi, ki so bili res zelo pijani, vsak ti nekaj govori, vsak se nekaj hoče spravljati na tebe ..."

A ne beži pred lastno odgovornostjo, poudarja. "Obžalujem. Pač sprejeti moram posledice, saj v končni fazi sem to jaz naredil. Naj bo to dobra šola zame in za druge. Imejmo se raje radi, pa bo boljše za vse," še pravi Flisar, ki se je policistom še isto noč opravičil.