Zaradi razkrajanja informacijskega sistema na ARRS direktorja pozivajo k odstopu

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ter Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) sta konec avgusta na Agencijo za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) naslovila protest ob napovedani ukinitvi dostopa do arhiva raziskovalne dejavnosti oziroma portala eObrazci. Direktor agencije je odgovoril, da dostop do portala ne bo ukinjen, kot je bilo sprva predvideno, in da bodo delovanje sistema poskušali vzdrževati, dokler bo to tehnično mogoče. To pa so v sindikatih, kot je zapisal Sviz v današnjem sporočilu za javnost, označili za "prvovrstni škandal".

Ob tem sindikata direktorja opozarjata na dolžnost zagotavljati varno hranjenje arhivskih podatkov in neoviran dostop do arhivov raziskovalne dejavnosti, k čemur da direktorja in agencijo zavezuje tudi zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.