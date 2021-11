Zaradi razpoke potreben aneks k pogodbi o gradnji viadukta Glinščica

O tem bo danes popoldne odločal tudi nadzorni svet 2TDK, je v današnji izjavi za medije na gradbišču Glinščice navedel Pavle Hevka. Kot je zatrdil, je izvajalec po pogodbi v teh primerih upravičen do podražitve, ki pa bo tudi zadnja, saj je konstrukcija oddana na ključ in dodatni aneksi niso več možni. Ob tem je generalni direktor 2TDK ocenil, da bi investicija, če ne bi bilo razpoke, dejansko stala manj od predvidenega.

Tudi sicer je Hevka potek del na viaduktu Glinščica izpostavil kot primer dobre prakse. Tako bodo vsa betonska dela zaključena do konca decembra, ostala pa bodo samo še tista dela, kot so hidroizolacija, asfalti in požarni ometi, ki jih ni mogoče izvajati pozimi. Celoten viadukt bo tako pod streho maja prihodnje leto.

Tudi na ostalih gradbiščih se zadnji mesec dni po besedah Hevke vse premika v pravo smer. "Končni roki niso ogroženi, napredovanje izkopov v predorih je tudi do devet metrov na dan," je naštel. Trenutno je odprtih skupno pet napadnih mest na treh predorih, izvajajo pa se tudi pripravljalna dela za viadukt Gabrovica.