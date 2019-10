Zaradi rekonstrukcije do nedelje zaprt del Šmartinske ceste

Do nedelje bo zaradi rekonstrukcije ceste zaprt del Šmartinske ceste v Ljubljani. Obvoz bo potekal po Šmartinski, Kajuhovi in Letališki cesti oziroma po vzporedni cesti z oznako JP 712 041. Mestni avtobusi na linijah 2 in 7 bodo vozili po obvozni trasi, sporočajo z Mestne občine Ljubljana.