Zaradi rekordno dolgega vročinskega vala porast hudo poškodovanih

Kot so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana zapisali na omrežju X, je povečanje števila hudo poškodovanih delno povezano tudi z visokimi zunanjimi temperaturami in večjo utrujenostjo zaradi vročine ter posledično hipno oslabelostjo ali nezbranostjo pri različnih aktivnostih. V zadnjih dneh so oskrbeli kar nekaj hudih poškodb, ki so bile posledica padcev v hribih, in tudi nekaj huje poškodovanih v prometu.

Ljubljanski klinični center FOTO: Damjan Žibert

Samo v torek so na heliportu UKC Ljubljana pristali trije helikopterji s huje poškodovanimi, tudi sicer so letos poleti vse pogostejši dnevi, ko na heliportu beležijo po tri pristanke s poškodovanci dnevno. Skupno je na heliportu UKC Ljubljana letos pristalo že več kot 420 helikopterjev. Vse prebivalce prosijo, da se v dneh izjemno visokih temperatur ne izpostavljajo in ne precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo v vodo, če niso prej preverili globine, in so pazljivi pri delu s stroji v najbolj vročem delu dneva, saj lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč, so opozorili.

V prvih petih dneh avgusta že 18 reševanj s helikopterjem

Tudi podatki ministrstva za obrambo kažejo, da so helikopterji Slovenske vojske (SV) in letalske enote policije letos poleti opravili več posredovanj v gorah. Julija so opravili 71 reševanj, od tega največ, kar 58, zaradi nesreč. Julija lani so medtem skupaj opravili 44 reševanj, od tega 28 zaradi nesreč. Samo v prvih petih dneh letošnjega avgusta so opravili že 18 reševanj, od tega sedem zaradi nesreč. Podatki za lanski avgust medtem kažejo, da so v celem mesecu posredovali 58-krat, od tega 40-krat zaradi nesreč.

Na katerih lokacijah najpogosteje posredujejo?

Med lokacijami, kjer najpogosteje posredujejo, izpostavljajo območja Julijskih, Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank oziroma regijske centre za obveščanje Kranj, Nova Gorica in Celje. Zaradi povečanega števila posredovanj v poletnih mesecih SV na Brniku zagotavlja dodaten helikopter za potrebe helikopterskega reševanja, so navedli za STA.

Helikopter slovenske vojske FOTO: Bobo