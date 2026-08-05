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Slovenija

Zaradi rekordno dolgega vročinskega vala porast hudo poškodovanih

Ljubljana, 05. 08. 2026 18.41 pred 1 uro 3 min branja 17

Avtor:
STA Ne.M.
Helikopter SV

V UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Na heliportu letos poleti vse pogosteje beležijo po tri pristanke helikopterjev dnevno, letos skupno več kot 420. Tudi na ministrstvu za obrambo poleti beležijo večje število posredovanj helikopterjev SV in policije.

Kot so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana zapisali na omrežju X, je povečanje števila hudo poškodovanih delno povezano tudi z visokimi zunanjimi temperaturami in večjo utrujenostjo zaradi vročine ter posledično hipno oslabelostjo ali nezbranostjo pri različnih aktivnostih. V zadnjih dneh so oskrbeli kar nekaj hudih poškodb, ki so bile posledica padcev v hribih, in tudi nekaj huje poškodovanih v prometu.

Ljubljanski klinični center
Ljubljanski klinični center
FOTO: Damjan Žibert

Samo v torek so na heliportu UKC Ljubljana pristali trije helikopterji s huje poškodovanimi, tudi sicer so letos poleti vse pogostejši dnevi, ko na heliportu beležijo po tri pristanke s poškodovanci dnevno. Skupno je na heliportu UKC Ljubljana letos pristalo že več kot 420 helikopterjev.

Vse prebivalce prosijo, da se v dneh izjemno visokih temperatur ne izpostavljajo in ne precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo v vodo, če niso prej preverili globine, in so pazljivi pri delu s stroji v najbolj vročem delu dneva, saj lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč, so opozorili.

V prvih petih dneh avgusta že 18 reševanj s helikopterjem

Tudi podatki ministrstva za obrambo kažejo, da so helikopterji Slovenske vojske (SV) in letalske enote policije letos poleti opravili več posredovanj v gorah. Julija so opravili 71 reševanj, od tega največ, kar 58, zaradi nesreč. Julija lani so medtem skupaj opravili 44 reševanj, od tega 28 zaradi nesreč.

Samo v prvih petih dneh letošnjega avgusta so opravili že 18 reševanj, od tega sedem zaradi nesreč. Podatki za lanski avgust medtem kažejo, da so v celem mesecu posredovali 58-krat, od tega 40-krat zaradi nesreč.

Na katerih lokacijah najpogosteje posredujejo?

Med lokacijami, kjer najpogosteje posredujejo, izpostavljajo območja Julijskih, Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank oziroma regijske centre za obveščanje Kranj, Nova Gorica in Celje.

Zaradi povečanega števila posredovanj v poletnih mesecih SV na Brniku zagotavlja dodaten helikopter za potrebe helikopterskega reševanja, so navedli za STA.

Helikopter slovenske vojske
Helikopter slovenske vojske
FOTO: Bobo

Sicer so le dežurne helikopterske posadke SV julija letos na pomoč poletele 118-krat, od tega 27-krat v gore, 83-krat so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, dvakrat izvedle prevoz inkubatorja, dvakrat zagotovile prevoz darovanega organa in štirikrat sodelovale pri gašenju požara. Pri tem so prepeljale 120 poškodovanih ali obolelih oseb in skupaj naletele 115 ur, je navedeno na spletni strani SV. Julija lani so medtem poletele 88-krat.

V letošnjem letu pa so posadke letalstva SV na pomoč poletele 537-krat, od tega so 85-krat posredovale pri reševanju v gorah, 432-krat poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, šestkrat za prevoz inkubatorja, desetkrat zagotovile prevoz darovanega organa in štirikrat sodelovale pri gašenju požara na območju Jurišne vasi, Zgornjega Jezerskega in Planje pri Bovškem. Pri tem so prepeljale 555 poškodovanih ali obolelih oseb ter na požarišča odvrgle okoli 70 tisoč litrov vode. Skupaj so tako naletele 595 ur.

SV bo predvidoma prihodnje leto dobila šest helikopterjev, ki bodo namenjeni tudi za potrebe helikopterskega reševanja, so za STA navedli na ministrstvu.

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KOMENTARJI17

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BSSistemTelaze
05. 08. 2026 19.51
Ne ne to je samo spet panika umetno narejena. Poletje je in to je cist normalno
Odgovori
0 0
Bagzii
05. 08. 2026 19.50
Vsi pametnjakoviči, ki ste špricali fiziko, danes pa izredno pametni komentarji: "zemlja se je vedno ohlajala in segrevala. Res je, ampak zaradi položaja zemlje in ne tople grede. Nihanje osi (precesija 21.000-26.000 let. in Nagib osi (Obliquity na 41.000 let) ter 100.000 letni cikel ko gre tirnica is eliptične v bolj okroglo in nasprotno. Da povprečna letna temperatura naraste za 1.7 stopinje (zadnjih 50let v Sloveniji) bi zemlja potrebovala 10tisoče let. In potem je en dan pozimi sneg im -10 pa komentirate: "kje je zdaj segrevanje ozračja" oz ko bo 2 dni poleti manj kot 20isto in to vam je "dokaz", da se ozračje ne segreva. 👏
Odgovori
0 0
Bagzii
05. 08. 2026 19.52
To je težava, ko se v 50letih ozračje segreje toliko kot bi se sicer v tisoče oz.desettisoče letih. Marsikatera teoreija zarote se izkaže za resnično ampak nekateri enostavno ne veste niti kaj je povprečna temperatura zraka.
Odgovori
0 0
jutri_pa_res
05. 08. 2026 19.47
Vročinski udar - nasveti za starejše osebe oziroma upokojence: 1. jejte veliko testenin in mesa; 2. izogibajte se sadja in zelenjave; 3. pijte čim manj vode; 4. na prostem se rekreirajte med 12. in 17 uro. Zavod za pokojninsko zavarovanje Slovenije.
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0 0
Kardinal v Kristusu
05. 08. 2026 19.46
Mislite, da zdravstvena inšpektorica čaka na urgenci? Ne, pokliče sodelavkinega moža, ki je zdravnik, in gre mimo vrste brez napotnice, brez evidence. Čakanje je samo za rajo.
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+1
1 0
Kardinal v Kristusu
05. 08. 2026 19.48
Ko revico nogica boli pozabi na integriteto.
Odgovori
+1
1 0
YouRangMyLord
05. 08. 2026 19.46
Ma, najhujši so alkoholiziranoi ali pa zadeti povzročitelji nesreč, ki jih reševalci pripeljejo na urgenco - godrnjajo, nekateri nadlegujejo druge paciente, potem jim pa še uidejo, da jih morajo iskat po urgentnem bloku. Doživeto. Vse pohvale pa v tej vročini zaposlenim tudi zaposlenim v urgenci UKC Ljubljana in reševalcem in ostalim prevoznikom pacientov za njihovo strpnost in profesionalnost v tej vročini in navalu dodatnih pacientov.
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+2
2 0
Kardinal v Kristusu
05. 08. 2026 19.42
Zakaj grejo vsi poškodovani v javne ustanove, če pa je pri zasebnikih bolje in so hitreje na vrsti?
Odgovori
+1
1 0
apage
05. 08. 2026 19.51
Zakaj pa ne, v Sloveniji si prisiljen plačevati zdravstvo, KER JE OBVEZNO, še dodatno zavarovanje, ki je bilo včasih odločitev posameznika je sedaj OBVEZNO. Torej ima čisto vsak pravico iti v javno ustanovo kakor mu paše.
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
05. 08. 2026 19.41
Raje ne v UKC Ljubljana. Tam bojo vaše osebne podatke zlorabili in z njimi ravnali kot svinja z mehom.
Odgovori
+0
1 1
BrezPitt
05. 08. 2026 19.40
Da, zaradi vročine pride do utrujenosti, padca koncentracije,....zato je tudi statistično več nesreč.
Odgovori
+3
3 0
Kardinal v Kristusu
05. 08. 2026 19.39
UKC Ljubljana? To pomeni da so navadni državljani na obravnavo čakali 36 ur. Medtem ko so elitneži skočili mimo vrste in bili obravnavani takoj... Upokojeni zdravniki, direktorice zasebnih klinik, funkcionarji MZEZ... grejo kar mimo vrste brez napotnice, po vezah in poznanstvih
Odgovori
+2
2 0
Misika1967
05. 08. 2026 19.37
Takim posebaj zaracunat pa jih bo srecala pamet.
Odgovori
+2
3 1
Bostjan Buha
05. 08. 2026 19.19
temu mi pravimo mediji. katastrofa
Odgovori
+1
2 1
Volodimir Z.
05. 08. 2026 19.19
Noro vročinski val sredi poletja!
Odgovori
-1
2 3
Ananas3456
05. 08. 2026 19.14
Pa to je norooo...
Odgovori
+0
2 2
lokson
05. 08. 2026 19.11
Zaradi vročine, so se poškodovali v hribih??
Odgovori
+5
6 1
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