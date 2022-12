Zaradi sanacije po zemeljskem plazu je zaprta cesta Tržič–Podljubelj

Cesta proti Ljubelju je zaprta pri bencinskem servisu v Bistrici pri Tržiču. Obvoz poteka skozi Tržič proti Podljubelju in nato naprej na Ljubelj. Cesta proti Tržiču je zaprta v Podljubelju. Obvoz poteka skozi Tržič proti Bistrici pri Tržiču in naprej proti Kranju, so sporočili s PU Kranj.