Zaradi skalnega podora bo cesta na Ljubelj zaprta mesec in pol

Predstavniki direkcije, koncesionarja in civilne zaščite so se po ogledu lokacije skalnega podora odločili, da se cesto zapre, saj je na žarišču vidna razprta razpoka in kar nekaj kritičnih mest.

Podorno žarišče se nahaja približno 200 m nad cesto, porušilo pa se je od ca 25 do ca 35 kubičnih metrov materiala, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.

Po tako obsežnih podorih običajno prihaja do relaksacije brežine, zaradi česa so možni še dodatni odlomi in zdrsi materiala. Zaradi nevarnosti dodatnih porušitev, bo cesta za promet ostala zaprta. Obvoz je možen čez Karavanški predor in Jezersko, še sporočajo iz direkcije.

V teh dneh bodo izvedli aerofotogrametrijo celotnega območja ter geodetski posnetek brežine. Po opravljeni analizi in inženirsko geološki presoji, ki bo narejena v prvem tednu po praznikih, bodo lažje določili obseg sanacije in kdaj bo možno znova sprostiti promet.

Po prvih ocenah bo za sanacijo potreben ukrep na dolžini približno 450 metrov, ki ga ocenjujejo na milijon evrov.

Cesta bo zaprta predvidoma mesec in pol.