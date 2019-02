Zaradi skalnega podora v Trbovljah cesta ne bo prevozna vsaj teden dni

Na zaprtem območju ceste, ki so ga opazovali, je v naslednjih dneh padlo nekaj kamenja, v soboto okoli 18.30 pa je sledil večji podor materiala. Brežina se je praktično odtrgala, na cesto je zdrselo od 10.000 do 15.000 kubičnih metrov materiala (velike skale, zemlja, drevesa), v dolžini približno 70 metrov in višini tri metre. Počivališče pod nekdanjim kamnolomom je zasuto v celoti, ocenjuje se, da je vozišče ceste močno poškodovano, so sporočili z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Strokovna ocena po ogledu kraja dogodka je bila, da obstaja velika verjetnost, da bo zaradi nihanja temperatur sledil nanos dodatnega materiala, saj so na brežini opazili razpoke posameznih večjih kamniti blokov, zato so se dogovorili, da bo cesta ostala zaprta do ponedeljka. Koncesionar je nemudoma postavil zaporo in vzpostavil obvoz, promet je usmerjen preko Slačnika.

Na območjih s krušljivim materialom je po odjugi padanje kamenja ali proženje plazov ali podorov pogostejše, saj v času zime v razpokah voda zmrzne in jih s tem razširi, kar sčasoma povzroči nestabilnost terena in posledično odlome in zdrse materiala.

Koncesionar je takoj po pregledu brežine in naročilu, da lahko prične z odstranjevanjem materiala, ker je pričakovana stopnja varnosti za delo na tem območju zadostna, da se lahko prične z deli, pričel s selitvijo mehanizacije in ekip na lokacijo. V tem tednu bosta geologa izdelala inženirsko poročilo, ki bo podlaga za nadaljnje ukrepanje oziroma sanacijo posledic podora in mesta podora. Ocenili so, da bo v roku enega tedna do desetih dni možno vzpostaviti prevoznost, sama sanacija območja pa bo trajala dlje. V tem trenutku še niti ni znano, kaj vse bo sanacija območja obsegala, saj je to možno opredeliti, potem ko bodo izvedeni interventni ukrepi in brežina očiščena vseh labilnih skal.

Območje Zasavja je eno od območij, kjer se je pred dvema letoma sistematično pristopilo k pregledovanju brežin in izvedbi zaščitnih ukrepov pred padajočim kamenjem. Ker so bili na območju današnjega podora zaznani posamezni zdrsi materiala, je bilo to območje zaščiteno z varovalnim betonskim zidom, so še zapisali.

Županja: Še dobro, da so cesto po prvem podoru zaprli

Kot je za STA povedala trboveljska županja Jasna Gabrič, je na istem mestu do manjšega podora prišlo že pred dvema letoma. Po takratnem dogodku so ob cesti postavili oporni zid, ki je v četrtek zadržal večji del podora, sobotni zdrs ogromne količine materiala pa je bil za kaj takega prevelik.

Županja, ki si je prizorišče na državni cesti že ogledala skupaj s pristojnimi službami, upa, da cestišče ni toliko poškodovano, da bi morala biti cesta zaprta dlje časa. Veseli pa jo, da so odgovorni v četrtek dobro ocenili, kaj se lahko zgodi, in cesto zaprli, "saj si ne upam predstavljati, kaj bi bilo, če bi bila cesta ob podoru odprta".

Do večjega podora v občini je prišlo že leta 2016, ko se je na cesto pri cementarni Lafarge usula velika količina različnega materiala in skal ter zasula avto, v katerem sta bila dva človeka. Oba so morali takrat oskrbeti v bolnišnici.

Na vprašanje, kako tudi glede na to ocenjuje varnost tamkajšnjih cest, županja odgovarja, da je to težko reči. Zaveda se, da se je proti naravi in terenu, kakršen je pri njih, težko boriti. Pristojni na ministrstvu za infrastrukturo so po podoru leta 2016 dobro pregledali celotno območje in že izvedli določene ukrepe, nekateri ukrepi pa so še predvideni, je še pojasnila.