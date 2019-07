Zaradi slabega vremena in prometnih nesreč gneče na slovenskih cestah

Zaradi slabega vremena in konca tedna na slovenskih in hrvaških cestah nastajajo daljši zastoji. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Nastajajo zastoji v območju 10 kilometrov.

Zaradi prometne nesreče je prav tako oviran promet na izvozu Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoj je tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje. Na Dragonji in Sečovljah vozniki za vstop v državo tudi več kot dve uri, na Jelšanah 30 minut, na Obrežju pa eno uro.