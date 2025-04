Zaradi slabosti obležalo več poslancev. Kriva onesnažena voda v Maxiju?

V veleblagovnici Maximarket, s katero upravlja Mercator, so v torek med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Obvestili so upravljavca vodovoda Javno podjetje Voka Snaga, nato pa prepovedali uporabo vode v prehrambene namene, so pojasnili za Dnevnik.

Kot so še zapisali, vodo testira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Natančni rezultati bodo znani predvidoma naslednji teden, že jutri pa bodo v povezavi z izbruhom virusnih črevesnih bolezni oz. s fekalno onesnaženostjo pitne vode v interni vodovodni napeljavi, podali izjavo za medije.

Javno podjetje Voka Snaga je za medije pojasnilo, da so "razmere pod nadzorom". Za zdaj ni znakov, da bi bil onesnažen tudi javni vodovodni sistem.

V največji poslanski skupini Gibanje Svoboda so za STA potrdili, da je zaradi slabosti več poslancev odsotnih. Po poročanju N1 so zboleli tudi poslanci iz SD in nepovezani poslanci ter več zaposlenih v NLB in ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.