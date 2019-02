'Zaradi smradu ne odpiramo oken, gre nam na bruhanje'

"In če človek ne more verjeti svojim očem zdaj, počakajte na toplejše mesece. Poleti namreč tako smrdi, da o posedanju na terasi lahko samo še sanjamo," pripoveduje soseda Matilda Možič in dodaja, da so takrat primorani tudi zapirati vsa okna, da lahko sploh dihajo.

A zmeraj ni bilo tako. "Tukaj živim že vse življenje, sosednja parcela s hišo je bila nekoč last drugih, ki so za posest lepo skrbeli. A dediči so nepremičnino pred dobrimi petimi leti prodali, nov lastnik pa jo je oddal v najem," pojasnjuje soseda.

Ker se je situacija iz dneva v dan slabšala, so Limbušani možakarja pozvali naj končno ukrepa in počisti, saj da tako ne morejo več živeti. "Neštetokrat sem pristopila do njega, mu ponudila tudi pomoč pri čiščenju. Posodila sem mu celo denar – enkrat ga vrnil, nato več ne. Na Rdeči križ sem hodila iskati pakete pomoči in mu jih vozila. Razumem, da je bil takrat v stiski – hudo mu je zbolela žena – a je gospa na srečo okrevala in bi končno lahko ukrepal," je jezna Možičeva.

Možakarja smo obiskali tudi mi, a ga je naš prihod presenetil. "Njihovo nenehno pritoževanje me čudi. Kakšno pa naj bo, saj so tukaj živali," odgovarja Uka Shota . "Trudim se skrbeti za živino, a je težko," pravi in dodaja, da je njegova situacija precej klavrna – po njegovih besedah naj ne bi imel urejenega državljanstva, zato tudi na pomoč države ne more računati. "Pred leti nama je z ženo pogorela hiša, preživljava se le z njeno socialno pomočjo," je pojasnil za 24ur.com.

A stanje ne da bi se popravilo, s časom je postalo povsem nevzdržno, pravijo sosedje, ki so se zato odločili ukrepati. Najprej so stopili v stik s Krajevno skupnostjo (KS) Limbuš. "Na nas so se obrnili številni krajani, a krajevna skupnost nima veliko pooblastil in lahko ukrepa le v skladu s pristojnostmi. Torej gremo na teren, preverimo, fotografiramo in podamo prijavo inšpekcijam," razlaga predsednik KS Limbuš Andrej Šauperl. Zadeva pa se – tako Šauperl – vleče že toliko časa, da so vmes nekateri inšpektorji odšli že v pokoj. "Neodzivnost in nemoč inšpektorjev nam jemljeta voljo. Enostavno ne vemo več, kaj še lahko naredimo oziroma kako naprej. Žal je pri nas tako, da če ni v ozadju nekoga, ki nenehno pritiska, se stvari ustavijo," pravi.

Za odgovore v zvezi s stanjem v Limbušu smo se zato najprej obrnili na Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (MIRM), kjer so nam dejali, da v zvezi s predmetno zadevo doslej niso prejeli in tudi nimajo evidentirane nobene uradne prijave, o morebitnih ukrepih državnih organov pa niso seznanjeni. Se je po našem poizvedovanju na posredovanem naslovu oglasil medobčinski inšpektor in ob pregledu ugotovil različne nepravilnosti pri odlaganju odpadkov (predvsem iz gradbeništva). A to sodi v pristojnosti Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), ki je – tako na mariborski občini – o zadevi že bila seznanjena. "Za manjšo količino komunalnih odpadkov in gnoj, odložen na bankino krajevne ceste, ter odstranitev zapuščenih vozil s ceste pa bo poskrbel MIRM v najkrajšem možnem času," so zapisali na Mestni občini Maribor (MOM).

Odstraniti bi moral 21 izrabljenih pnevmatik, motorni vozili, odpadni les, papir, žičnato ograjo, bojler, odpadne akumulatorje ...