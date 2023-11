Zaradi smrti 10-letnika pridržali devet oseb

Državni tožilec Marseilla Nicolas Bessone je danes potrdil, da so proti devetim moškim uvedli preiskavo.

Desetletnik je umrl v avgustu v mestu Nimes, kjer so ga pomotoma ustrelili med konfliktom zaradi drog. Domnevno je šlo za spor med različnimi preprodajalci. Deček je pozno zvečer sedel na zadnjem sedežu avtomobila svojega strica, ko so v stanovanjski soseski odjeknili streli. Dečkov stric je bil poškodovan in se je z avtomobilom odpeljal v bolnišnico, deček pa je na poti do bolnišnice umrl. Še en otrok, ki je bil v avtu, je ostal nepoškodovan.