Zaradi smrti po cepljenju ministrstvo izplačalo 20.000 evrov odškodnine

Glede na podatke z 9. decembra je ministrstvo za zdravje v letu 2022 prejelo 81 vlog, v letu 2023 pa 103 vloge za priznanje pravice do odškodnine za škodo na zdravju ali zaradi smrti. Za odločanje o vsaki od vlog ministrstvo za zdravje imenuje senat komisije za ugotavljanje vzročne zveze med cepljenjem in škodo na zdravju oziroma med cepljenjem in smrtjo.

Komisija za ugotavljanje vzročne zveze med cepljenjem in škodo na zdravju oziroma med cepljenjem in smrtjo je doslej izdelala 58 strokovnih mnenj, preostala mnenja so v končni fazi izdelave, pri čemer je bilo za pet primerov treba povabiti dodatne strokovnjake s specialnimi strokovnimi znanji, pojasnjujejo na ministrstvu.

Z mnenjem komisije za ugotavljanje vzročne zveze ministrstvo seznani vlagatelja vloge in nato na podlagi njegove izjave zahteva dopolnitev strokovnega mnenja, ali pa takoj izda odločbo, s katero zavrne zahtevek vlagatelja, ker po oceni komisije ne obstaja vzročna zveza med cepivom in škodo na zdravju ali smrtjo, ali pa prizna pravico do odškodnine za smrt, ker po oceni komisije obstaja vzročna zveza med cepivom in smrtjo.

V primeru, da obstaja vzročna zveza med cepivom in škodo na zdravju, ministrstvo v skladu z zakonom zahteva še mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o tem, ali se škoda na zdravju kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij. Trenutno je takšnih primerov sedem.

Ministrstvo seznani vlagatelja vloge tudi z mnenjem invalidske komisije in nato na podlagi njegove izjave takoj izda odločbo o priznanju zahtevka za odškodnino za škodo na zdravju, če invalidska komisija oceni, da gre za resno in trajno zmanjšanje življenjskih funkcij, ali pa zahteva dopolnitev mnenja ali takoj izda odločbo, s katero zavrne zahtevek vlagatelja, če invalidska komisija oceni, da ne gre za resno in trajno zmanjšanje življenjskih funkcij.