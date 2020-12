Zaradi snega težave v prometu in številni zdrsi tovornjakov

Na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji močno sneži, na cestah so posipne in plužne skupine. Na Prometno-informacijskem centru za državne ceste zato voznike pozivajo, naj se ne odpravljajo na pot, če to ni res nujno. Zaradi zdrsov tovornih vozil so težave na ljubljanski obvoznici in na cesti Ljubljana-Medvode, na gorenjski avtocesti pa so obtičali trije tovornjaki. Posledično ponekod nastajajo zastoji.

Prometno-informacijski center voznike obvešča, da zdrsi tovornih vozil ovirajo promet na razcepu Malence iz smeri ljubljanskega Rudnika proti Štajerski, na vzhodni ljubljanski obvoznici od Bizovika proti Golovcu ter na cesti Ljubljana-Medvode, kjer promet poteka izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti se iz smeri Ljubljane proti Vrhniki izločajo tovorna vozila nad 7,5 tone. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko, na južni in vzhodni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski ter na cesti Trzin–Ljubljana. Na gorenjski avtocesti obstali trije tovornjaki "Na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji močno sneži. Na cestah so posipne in plužne skupine. Na pot se ne odpravljajte, če ni res nujno! Vozite previdno, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo," še dodajajo na Prometno-informacijskem centru. Na gorenjski avtocesti pri viaduktu Tržiška Bistrica smer Karavanke so obstala tri tovorna vozila. Kot so sporočili s PU Kranj, situacijo rešujejo. Zaradi zdrsa manjšega tovornega vozila je zaprta cesta Dobro Polje–Posavec. Od zjutraj pa do 16. ure so policisti obravnavali štiri prometne nesreče zaradi zimskih razmer in dva zdrsa tovornih vozil. Eden se je zgodil na Jesenicah, drugi na kranjski obvoznici, oba primera pa sta že rešena. Zaradi razmer na cestah ponekod še nastajajo krajši zastoji. "Spremljajte prometne informacije. Sneženje ne pojenja, razmere so zimske. Plužne službe delajo. Pozivamo k previdnosti in defenzivni vožnji," so še zapisali policisti. Tisti, ki nima zimskih pnevmatik, ustrezno pripravljenega vozila za zimo in nujnih opravkov, naj ne gre na cesto, svetujejo. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Zaradi zasneženega cestišča je zaprta tudi regionalna cesta Volče-Solarji. Popolna zapora je na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo, na slovenski strani so obvezne verige, enako kot na prelazih Ljubelj in Jezerski vrh. Za priklopnike in polpriklopnikeje prepovedan promet na glavni cesti Spodlja Idrija-Godovič ter na cesti Godovič-Črni Vrh-Col-Ajdovščina.