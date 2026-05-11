Zaradi snemanja oskrbovancev ovadili zaposleni, ki naj bi že dobili odpoved

Policijska uprava Koper je preiskavo sprožila v začetku leta po objavi v medijih, nato pa je prijavo podalo še vodstvo družbe Deos. Na koprski policijski upravi so za Primorske novice potrdili uspešen zaključek preiskave in utemeljitev suma kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja. Zoper obe osumljenki so podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru, so potrdili za Primorske novice.

Po navedbah časnika naj bi si grobo zlorabo dostojanstva dovolili medicinska sestra in negovalka. Ena od njiju naj bi sobo z univerzalnim ključem odklenila, druga pa oskrbovanca med intimnostjo fotografirala. Slika je nato krožila tudi med njunimi sodelavci v koprskem domu upokojencev.