Slovenija

Zaradi snemanja oskrbovancev ovadili zaposleni, ki naj bi že dobili odpoved

Koper, 11. 05. 2026 10.23 pred 32 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Dom starejših Koper Deos

Koprski policisti so končali preiskavo fotografiranja intimnih trenutkov dveh oskrbovancev v Centru starejših Koper in kazensko ovadili dve zaposleni. Vpleteni sta že dobili odpoved delovnega razmerja.

Center starejših Koper
Center starejših Koper
FOTO: Bobo

Policijska uprava Koper je preiskavo sprožila v začetku leta po objavi v medijih, nato pa je prijavo podalo še vodstvo družbe Deos. Na koprski policijski upravi so za Primorske novice potrdili uspešen zaključek preiskave in utemeljitev suma kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja. Zoper obe osumljenki so podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru, so potrdili za Primorske novice.

Po navedbah časnika naj bi si grobo zlorabo dostojanstva dovolili medicinska sestra in negovalka. Ena od njiju naj bi sobo z univerzalnim ključem odklenila, druga pa oskrbovanca med intimnostjo fotografirala. Slika je nato krožila tudi med njunimi sodelavci v koprskem domu upokojencev.

Preberi še V koprskem centru starejših interni nadzor po izživljanju nad oskrbovanci

Vodstvo družbe Deos je po izbruhu afere zatrjevalo, da za obstoj fotografije niso vedeli vse do medijskih objav. Kot so potrdili, so lani in letos organizirali več izobraževanj za zaposlene glede varovanja zasebnosti. Kasneje so sporočili, da so ugotovili identiteto avtorja in sprožili delovnopravne postopke. Po neuradnih informacijah STA sta obe vpleteni že dobili odpoved. Na uradne odgovore družbe Deos STA še čaka.

Preberi še Varovanca posnel med intimnim odnosom, dom starejših obiskala Policija
Koper Deos kazenska ovadba varstvo zasebnosti dom starejših

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

jobo
11. 05. 2026 10.50
Ti dve osebi se prav sekirata gotovo ne, izgubil sta itak službo, ki je naporna in slabo plačana. Bosta že kje za blagajno ali pa za šankom bolj zadovoljni.
bronco60
11. 05. 2026 10.41
No,zdej bo pa nastopil sindikat,da niso bile pravilno odpuščene, pa smo tam.
