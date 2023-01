Zaradi spektakla na Pokljuki spremenjen prometni režim. Na kaj morate paziti?

Policisti ob štiridnevnem dogajanju na Pokljuki pričakujejo večje število obiskovalcev. Zato bo v času svetovnega pokala v biatlonu povečan promet proti Bledu in Pokljuki, po dogodkih pa v obratni smeri. Na območju Bleda in prireditvenega prostora bo veljal poseben režim prometa in parkiranja, ki ga bo urejal organizator.

V okviru svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki, ki se začenja v četrtek, trajal pa bo do nedelje, policisti pričakujejo večje število obiskovalcev, posledično pa v času športne prireditve tudi povečam promet proti Bledu in Pokljuki, po dogodkih pa v obratni smeri, so sporočili s PU Kranj.

icon-expand Pokljuka FOTO: Shutterstock

Na območju Bleda in prireditvenega prostora bo zato veljal poseben režim prometa in parkiranja, ki ga bo urejal organizator. Vse obiskovalce zato pozivajo, naj se poslužujejo označenih parkirnih mest organizatorja na Bledu in v Bohinjski Bistrici ter da se na prireditveni prostor odpeljejo z organiziranim brezplačnim prevozom. "Upoštevajo naj prometno signalizacijo, navodila organizatorja, rediteljev in policistov," so pozvali kranjski policisti. Ob tem pa so dodali, da lahko informacije najdejo tudi na srani organizatorjev.

