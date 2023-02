Zaradi spolne zlorabe mladoletne hčerke priprli 48-letnika

Moški je trenutno v priporu, zaradi spolnega napada na mladoletno hčerko pa mu grozi od najmanj treh do desetih let zapora.

Nato se je ponovno pogovorila s hčerko, ta pa se ji je odprla in ji razkrila grozote. Mama ji je predlagala, naj, ko bo z očetom sama, vse glasovno posname, kar je hči tudi storila. Mama je tako dobila dokaz in ga prijavila na policijo.

"Težko je sprejeti, da te je zlorabil nekdo, ki si mu v popolnosti zaupal"

Ko je zloraba storjena v družini, kjer otrok nekomu najbolj zaupa, kjer ne more verjeti, da mu to lahko počne ljubljena oseba, je to za otroka še toliko težje. "Težko je sprejeti, da te je nekdo, ki si mu v popolnosti zaupal tako zlorabil. Težko je to komu povedati," pravi Katja Bašič, ustanoviteljica Združenja proti spolnemu zlorabljanju.

Otroci se namreč pogosto bojijo, kaj bodo z resnico povzročili svojim bližnjim. Prav zato je še toliko bolj pomembno, kako odreagiramo, ko otrok spregovori. Bašičeva se zaveda, da je staršem težko svetovati, naj bodo mirni, a je to vendarle najboljša pot. "Otroku z našo reakcijo ne smemo naložiti še večjega bremena. Dajmo mu zagotovilo, da se to ne bo več nadaljevalo," je dejala.

Poudarila je še, da moramo dati otroku vedeti, da za to, kar se mu je zgodilo, ni kriv.