Zaradi spolnega napada na sedemletnico 65-letnik v zapor za tri leta in pol

Za omenjeno kaznivo dejanje je sicer zagrožena zaporna kazen od tri do osem let.

Obtoženi je deklico maja letos na svojem domu objemal, otipaval in poljubljal ter vse to snemal. Posnetek je na dekličinem telefonu našla njena mama in soseda prijavila policiji.

Policija je moškega kazensko ovadila, tožilstvo pa je spisalo obtožnico zaradi kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Na predobravnavnem naroku oktobra je obtoženi krivdo priznal, v petek pa je ljubljanska okrožna sodnica Urška Zorko speljala narok za izrek kazenske sankcije in mu izrekla sodbo.