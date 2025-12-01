Zaradi spolnega napada na sedemletnico 65-letnik v zapor za tri leta in pol

Obtoženi je deklico maja letos na svojem domu objemal, otipaval in poljubljal ter vse to snemal. Posnetek je na dekličinem telefonu našla njena mama in soseda prijavila policiji.
Policija je moškega kazensko ovadila, tožilstvo pa je spisalo obtožnico zaradi kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Na predobravnavnem naroku oktobra je obtoženi krivdo priznal, v petek pa je ljubljanska okrožna sodnica Urška Zorko speljala narok za izrek kazenske sankcije in mu izrekla sodbo.
'Najbolj groba zloraba zaupanja'
Kazen je takšna, kot jo je predlagalo tožilstvo. Sodnica je pri odmeri višine kazni upoštevala obtoženčevo priznanje krivde in da še ni bil kaznovan, po drugi strani pa, da je šlo za "najbolj grobo zlorabo zaupanja", piše Dnevnik.
Za omenjeno kaznivo dejanje je sicer zagrožena zaporna kazen od tri do osem let.
O premoženjskopravnem zahtevku oškodovanke, ki znaša slabih 16.000 evrov, sodnica ni odločala. Napotila jo je na pravdo.