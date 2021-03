'Zaradi spornih postopkov oškodovani številni samozaposleni v kulturi'

"Glede na vse zgoraj navedeno je varuh ugotovil, da ravnanje Ministrstva za kulturo pri vodenju postopkov za dodelitev statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevkov za socialno varnost kaže na kršitev načela ekonomičnosti postopka, načela varstva pravic stranke v postopku in načela dobrega upravljanja ter Ministrstvu za kulturo skladno s 7. členom ZVarCP priporočil, da o preostalih vlogah odloči čim prej in ob upoštevanju zgoraj navedenih načel," je varuh zapisal v zaključku dopisa.

Pravijo, da so tematiko že večkrat javno naslovili in ministrstvo opozorili na problematično ravnanje, a da pozitivnega razpleta žal ni bilo. Ker gre za kršenje temeljnih pravic in nespoštovanje zakonodaje, so avgusta lansko leto zadevo predali varuhu človekovih pravic. Ta jim je nedavno posredoval svoje mnenje, ki pa v veliki meri pritrjuje njihovemu videnju situacije.

V društvu Asociacija že od lanskega junija opozarjajo na problematiko spornih postopkov Ministrstva za kulturo glede pridobivanja statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevkov . "Ministrstvo za kulturo je namreč z junijem 2020 pričelo postopke voditi na sporen način, pri čemer so bili po našem mnenju oškodovani številni samozaposleni v kulturi," so zapisali v sporočilu za javnost.

Varuh človekovih pravic ugotovil 39 kršitev

Kot je razbrati iz poročila varuha človekovih pravic, je bila v 39 primerih ugotovljena kršitev drugega odstavka 87. člena ZUJIK, ki govori o tem, da mora minister o obeh postopkih, to je o vpisu v razvid in pravici do plačila prispevkov, v primeru, da sta vlogi podani istočasno, odločiti hkrati. "To očitno ni bilo storjeno v skoraj četrtini primerov," opozarjajo iz društva.

"Posledice nezakonito vodenega postopka so za številne samozaposlene zelo hude," so prepričani. Nekatere posameznice in posamezniki so se namreč po prvem, do tedaj običajnem obvestilu, da je strokovna komisija odločila, da jim pripada pravica do plačila prispevkov, odločili za vpis v razvid. Odločbe, ki bi navedeno pravico tudi formalno potrdila, pa ni in ni bilo, nekateri pa so prejeli odločbo z nasprotno odločitvijo, pravijo.

To pomeni, da so bili v tem času primorani sami plačevati prispevke, kar je v obstoječi ekonomski situaciji izjemno težko in je številne pahnilo v eksistenčno stisko. Ker nekateri med njimi niso vedeli, da jim ministrstvo prispevkov ne plačuje (upravičeno so se zanašali na obvestilo ministrstva), sredi epidemije niso imeli ustrezno urejenega zdravstvenega zavarovanja. Številni so izgubili tudi priložnosti za delo, saj niso imeli ustrezno urejenega statusa, dodajajo.

Oškodovancem preostane zgolj dolgotrajen in drag postopek na Upravnem sodišču