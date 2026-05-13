Zaradi 'spornih praks' zavarovalnic prijavili Agencijo za zavarovalni nadzor

Kot so danes sporočili iz SDA, agencija za zavarovalni nadzor "že dlje časa ne ukrepa ustrezno proti zavarovalnicam, ki sistematično kršijo pravice potrošnikov in sodno prakso". "Pričakujemo, da bo EIOPA ustrezno ukrepala in sprejela potrebne odločitve," so zapisali.

Prijava se po njihovih navedbah nanaša na vrsto sistemskih nepravilnosti na področju avtomobilskih zavarovanj, med drugim na neizplačevanje nespornih delov škod, omejevanje pravice do proste izbire servisa, uporabo nepoštenih pogodbenih določil ter nepriznavanje pravice do cesije in zastopanja v postopkih reševanja škod.

Opozorili so tudi na dolgotrajno prakso zavarovalnic, ki servisom vsiljujejo nerealno nizke cene dela, kar po njihovem izkrivlja trg in škoduje tako potrošnikom kot podjetjem. "Kljub številnim opozorilom, predloženim dokazom in sodnim odločbam Agencija za zavarovalni nadzor ni zagotovila učinkovitega nadzora in zaščite pravic potrošnikov," so poudarili.

V SDA so se leta 2024 pritožili nad ravnanjem zavarovalnice Generali, ki po njihovih navedbah ni plačevala nespornih delov škod in je ignorirala urno postavko. Lani so na agencijo za varstvo konkurence prijavili Zavarovalnico Triglav zaradi sumov zlorabe prevladujočega položaja na trgu, obe družbi pa so prijavili zaradi določb v njunih splošnih pogojih kasko zavarovanj. Letos so znova opozorili na po njihovem nepravilne prakse nekaterih zavarovalnic. Opozorilo o problematiki so naslovili tudi na ministrstvo za finance.