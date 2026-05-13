Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zaradi 'spornih praks' zavarovalnic prijavili Agencijo za zavarovalni nadzor

Ljubljana, 13. 05. 2026 16.41 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
STA D.L.
Avtomehanik

Slovensko društvo avtostroke (SDA) je pri Evropskem organu za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) vložilo uradno prijavo zoper Agencijo za zavarovalni nadzor, ki je pristojni regulator zavarovalniškega trga v Sloveniji. Prijava se nanaša na vrsto sistemskih nepravilnosti na področju avtomobilskih zavarovanj.

Avtoličar
Avtoličar
FOTO: Shutterstock

Kot so danes sporočili iz SDA, agencija za zavarovalni nadzor "že dlje časa ne ukrepa ustrezno proti zavarovalnicam, ki sistematično kršijo pravice potrošnikov in sodno prakso". "Pričakujemo, da bo EIOPA ustrezno ukrepala in sprejela potrebne odločitve," so zapisali.

Prijava se po njihovih navedbah nanaša na vrsto sistemskih nepravilnosti na področju avtomobilskih zavarovanj, med drugim na neizplačevanje nespornih delov škod, omejevanje pravice do proste izbire servisa, uporabo nepoštenih pogodbenih določil ter nepriznavanje pravice do cesije in zastopanja v postopkih reševanja škod.

Opozorili so tudi na dolgotrajno prakso zavarovalnic, ki servisom vsiljujejo nerealno nizke cene dela, kar po njihovem izkrivlja trg in škoduje tako potrošnikom kot podjetjem. "Kljub številnim opozorilom, predloženim dokazom in sodnim odločbam Agencija za zavarovalni nadzor ni zagotovila učinkovitega nadzora in zaščite pravic potrošnikov," so poudarili.

V SDA so se leta 2024 pritožili nad ravnanjem zavarovalnice Generali, ki po njihovih navedbah ni plačevala nespornih delov škod in je ignorirala urno postavko. Lani so na agencijo za varstvo konkurence prijavili Zavarovalnico Triglav zaradi sumov zlorabe prevladujočega položaja na trgu, obe družbi pa so prijavili zaradi določb v njunih splošnih pogojih kasko zavarovanj. Letos so znova opozorili na po njihovem nepravilne prakse nekaterih zavarovalnic. Opozorilo o problematiki so naslovili tudi na ministrstvo za finance.

avtomobilska zavarovanja EIOPA Slovensko društvo avtostroke Agencija za zavarovalni nadzor potrošniške pravice

Domnu in Niki Prevc srebrni ščit Policije

Slovenija vztraja pri doseženem cilju dveh odstotkov BDP za obrambo

Cekin.si Zavarovalniške goljufije: tako so Slovenci želeli pretentati zavarovalnico
24ur.com Društvo avtostroke opozarja na sporne pogoje kasko zavarovanj
24ur.com Nezadovoljstvo v Triglavu
Cekin.si Kaj sploh krije kasko zavarovanje?
Cekin.si Kako pripraviti informativni izračun zavarovanja za avto?
24ur.com Inšpekcija ugotovila kršitve pri ravnanju z odpadki v Slovenski Bistrici
Caszazemljo Zgodovinski neuspeh: EK dala prednost dobičkom avtomobilske industrije
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
13. 05. 2026 18.51
Bo sedaj desnica tudi takim zavarovalnicam finančno pomagala? Kdor ima več naj ima še več haahh
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
13. 05. 2026 18.49
Agencija za vlažnost planinskega kravjeka nam še fali pa smo popolni.
Odgovori
+1
1 0
daedryk
13. 05. 2026 18.48
telekom ima zunanje dobavitelje za elektroniko v garanciji. v primeru poskodovanega proizvoda obema krije stroske zavarovalnica, kupec pa lahko od servisa dobi svojo stvar se bolj poskodovano, kot je bila. to je smisel agencije, rahlo podoben interventnemu zakonu.
Odgovori
0 0
tornadotex
13. 05. 2026 18.47
Tista peščica zavarovalnic v Sloveniji ima absolutni monopol...Vse je kartelno zmenjeno do zadnje pike...To je ena velika greznica, raja pa plačuje,,,
Odgovori
+1
1 0
BMReloaded
13. 05. 2026 18.34
Ne samo avtomobilska zavarovanja....vsa zavarovanja pri vseh slovenistanskih zavarovalnicah...pa to. Lastna morala mi ne dovoli, da bi niti pomislil, da bi bil zaposlen na kateri od zavarovalnic. Dobesedno lazes ljudem v fris...pa to
Odgovori
+2
3 1
Buci in Bobo
13. 05. 2026 18.48
In janša je tisti, ki jim daje potuho.🤦‍♂️
Odgovori
+0
1 1
Buci in Bobo
13. 05. 2026 18.50
❓️
Odgovori
0 0
čevapgpt
13. 05. 2026 18.16
Če imaš nekaj zavarovano, če za to stvar leta in leta pobirajo vsote, je pricakovano da ob uveljavitvi zavarovane škode zavarovalnica le to povrne v celoti.
Odgovori
+2
2 0
300 let do specialista
13. 05. 2026 18.12
Agencija je kot "krovni skrbnik" del "poštenega zavarovalniškega" lupljenja, svoji pri svojih. Narod pa beketa tja v tri dni in srka vse vsiljenom
Odgovori
+2
2 0
GUNDABAD
13. 05. 2026 18.08
Zavarovalnice najvecji nategumi ko je potrebno kaj dati
Odgovori
+4
5 1
Gutenberg
13. 05. 2026 18.35
Generali, sam bejž stran od njih ... Karkoli ... samo stran.
Odgovori
0 0
Infiltrator
13. 05. 2026 18.05
To ne sam zavarovalnice ,tudi opareterje bi bilo potrebno prijavit in privit ,pravzaprav pri nas na vsakem koraku sama lopovščina....
Odgovori
+3
3 0
pešec
13. 05. 2026 18.05
Nekoč je agencijo vodil Bog pa ne tisti zgoraj. Tudi tedaj ni bilo nič od nič.
Odgovori
+0
1 1
Uporabnik-1442225
13. 05. 2026 18.01
Končno, če se bo kaj zgodilo je pa drugo. Takšnim zavarovalnicam bi morali vsaj začasno vzeti koncesijo
Odgovori
+6
7 1
Pedro Lopez
13. 05. 2026 18.01
…na drugi strani pa je nacionalna folkora, da se nategne zavarovalnico, kjerkoli je mogoče. Posledica so pa žal vse bolj strogi splošni pogoji.
Odgovori
+0
4 4
bibaleze
Portal
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
zadovoljna
Portal
Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
vizita
Portal
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
cekin
Portal
Mladi pod stresom: do konca meseca bo znano, katere šole bodo omejile vpis
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
moskisvet
Portal
Melania razkrila, kakšen odnos sta imela Barron Trump in njegova babica
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713