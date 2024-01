Zaradi stavke šest prijav na zdravstveni inšpektorat

Še dodaten konflikt med stavkajočimi in vlado je povzročilo neizdajanje bolniških listov. Iz sindikata Fides so namreč v petek sporočili, da vzdrževanje poti naročanja ter izdaja zdravniških potrdil in zdravniških spričeval, na primer bolniških listov, ni obveznost zdravnikov v času stavke, razen v že znanih in objavljenih izjemah. "Predlagamo, da bolniki, ki v času zdravniške stavke ne pridobijo potrebne dokumentacije, zahtevajo od ministrstva za zdravje potrdilo, da dokumentov zaradi stavke ne morejo pridobiti," so navedli v sindikatu.

Da razmere postajajo nevzdržne, je v naši oddaji 24UR opozoril tudi zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj. "Početje nekaterega zdravstva je po mojem mnenju in reakcijah pacientov vse prej kot korektno in že meji na neetičnost," je dejal. Sušelj obsoja tudi zavračanje bolniških napotitev, ki za paciente še zdaleč ne pomeni zgolj birokratskega ukrepa. "Če kdo zaradi stavke zdravnikov ostane brez službe, je to res nesprejemljivo," je jasen zagovornik.