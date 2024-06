Zaradi stavke težave pri zaposlovanju tujcev in zamude pri gradbenih dovoljenjih

Tako kot je zdaj, ni dobro za nikogar, je prepričana Nahtigalova. Na težave pri podeljevanju dovoljenj za prebivanje in delo tujcev po njenih besedah opozarjajo praktično v vseh panogah, saj je slovensko gospodarstvo kot celota iz leta v leto bolj odvisno od tuje delovne sile. Zaradi stavke zaposlenih na upravnih enotah ne morejo zaživeti niti zadnje zakonske spremembe, ki naj bi odpravile zamaške pri podeljevanju teh dovoljenj, je dodala.

Na težave zaradi zamud pri izdaji gradbenih dovoljenj pa po njenih besedah opozarjajo predvsem podjetja iz lesnopredelovalne in gradbene panoge, natančneje npr. izdelovalci montažnih hiš. Ti so tako za postavitev tovrstnih objektov izpolnili že vse pogoje in izdelali potrebne izdelke oz. dele, zdaj pa so obstali na zadnji stopnički pred začetkom del. Zaradi tega se jim kopičijo zaloge, nabirajo si zamude, grozi jim izguba poslov in strank.

V logističnih podjetjih medtem izpostavljajo negativne posledice podaljšanja čakanja na vozniška dovoljenja.

V GZS bi si, tako Nahtigalova, želeli dopolnitve seznama bistvenih nalog, ki jih je treba izvajati v času stavke, da bi ta torej vključeval tudi pomembne storitve za gospodarstvo. Že ta teden naj bi imeli na to temo sestanek z ministrstvoma za javno upravo in gospodarstvo, turizem in šport.