Zaradi številnih podorov večje investicije direkcije za infrastrukturo

Spomnimo, samo letos smo poročali o treh večjih podorih, ki so ohromili promet – februarja je več kot 15.000 kubičnih materialov zdrselo v Zagorju, aprila so podor zabeležili na Ljubelju, maja pa na solkanski kolesarski poti.

Sanacija porušitve 80-metrske brežine se še vedno izvaja, bodo pa ob koncu vzpostavili alarmni sistem za primere večjih možnih ponovnih porušitev. Prav tako bodo vzpostavili nadzor za evidentiranje začetnih premikov, je pojasnila Suzana Svetličič iz inženirskega podjetja DRI upravljanje investicij.

Skalni podor na Ljubelju, kjer je prišlo do porušitve bloka v velikosti 400 kubičnih metrov, na cesto in v rečno strugo pa je zdrselo 120 kubičnih metrov materiala, se je zgodil aprila. Ker bi do podobnih podorov še lahko prišlo, so se odločili za sanacijo, ki bo zdržala podobne nalete. Zgraditi nameravajo 200 metrov dolg in šest metrov visok kamnit nasip, armiran z jekleno mrežno konstrukcijo. S sanacijo nameravajo začeti junija, končana pa naj bi bila v mesecu in pol.

Podor na kolesarski poti pri Solkanu – na progo je zgrmelo 70 kubičnih metrov materiala – bodo sanirali tako, da bodo odstranili in obnovili porušeno lovilno ograjo in izvedli pregled, da ugotovijo, če so potrebni še nadaljnji ukrepi.