Zaradi strahu pred širjenjem koronavirusa več fakultet zaprlo svoja vrata

Do petka so odpovedali vse oblike pedagoškega procesa tudi na filozofski fakulteti, ki jih bodo skušali nadomestiti na daljavo. Na medicinski fakulteti do 20. marca ne bodo izvajali določenih oblik pedagoškega dela, ki potekajo zunaj fakultete, pravna fakulteta pa je v tem tednu odpovedala vsa predavanja in vaje, ki naj bi jih nadomestili z individualnim študijem. Nekatere prilagoditve pri predavanjih so opravili tudi na fakulteti za socialno delo, kjer so tudi ukinili vsa srečanja, kjer se zbere več ljudi, ki so v tesnem stiku in niso nujno potrebna za tekoče delovanje.

Pedagoški proces so do zdaj odpovedale ali prilagodile fakulteta za arhitekturo, kjer so odpovedana vsa predavanja in vaje v prostorih fakultete, ki naj bi jih v največji možni meri nadomestili na daljavo, fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, kjer so do 13. marca so odpovedali vse neposredne oblike pedagoškega dela, ki naj bi jih v največji možni meri nadomestili z individualnim študijem. Predavanja in vaje so danes prekinili tudi na fakulteti za strojništvo, v sredo pa naj bi jih nadaljevali v elektronski obliki in preko aplikacije GoToMeeting.

Kot pravijo na ljubljanski univerzi, točnega seznama fakultet, ki so odpovedale pedagoški proces ali ga nadomestile na drugačne načine, nimajo, saj se podatki spreminjajo iz ure v uro, je pa s spletnih strani fakultet razvidno, da jih je to do zdaj naredilo najmanj osem.

Na fakulteti za družbene vede naslednjih 14 dni ne bodo izvajali predavanj, seminarjev in vaj v večjih skupinah nad sto. Izvajali jih bodo na daljavo. Vse ostale oblike pedagoškega procesa bodo v največji možni meri izvajali na daljavo. Na ekonomski fakulteti bodo medtem reorganizirali delo.

Bolj zaostreni ukrepi ljubljanskih fakultet so posledica napotkov Univerze v Ljubljani, v katerih je ta članicam predlagala, naj za vsaj 14 dni ukinejo predavanja v velikih predavalnicah, kjer se lahko zbere 100 in več ljudi, in jih nadomestijo z drugimi oblikami pouka. Odsvetovala je tudi obiske študentov in zaposlenih v ogrožena področja ter obiske iz tujine iz navedenih območij. Tudi sama univerza je ukinila vsa srečanja, kjer se zbere več ljudi, ki so v tesnem stiku in ki niso nujno potrebna za tekoče delovanje, kot so kongresi, svečane akademije, podelitve diplom ...

Na Univerzi v Mariboru do zdaj predavanj in vaj ni odpovedala nobena od fakultet, so povedali za STA, se je pa pravkar na rednem sestanku sestal kolegij dekana univerze, ki bi lahko sprejel nova priporočila glede koronavirusa. Univerza je za zdaj fakultetam članica podala le splošna priporočila, kako ravnati v primeru okužbe, na univerzi in fakultetah pa so na vhodih namestili razkužila za roke. Ustanovili so tudi delovno skupino za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa.

Z Univerze na Primorskem so že v nedeljo sporočili, da so za naslednjih 14 dni, do vključno 20. marca, odpovedali pedagoški proces na vseh članicah univerze, o nadomeščanju pa naj bi fakultete in študente obvestili naknadno.

Na zasebnih univerzah se na pojav koronavirusa odzivajo različno. Na Univerzi v Novi Gorici, ki združuje sedem fakultet, pravijo, da pedagoški proces za zdaj poteka normalno, da pa v čim večji meri uporabljajo poučevanje na daljavo. Kjer poučevanje na daljavo ni mogoče, poskrbijo, da je v predavalnicah razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra, da preprečijo morebitne kapljične okužbe. Prostore univerze in fakultet so opremili z razkužili in imenovali koordinacijsko skupino, ki bo skrbela za spremljanje stanja in obveščanje glede morebitnih dodatnih ukrepov.

Na Univerzi Novo mesto, ki združuje štiri fakultete, so do petka odpovedali ves pedagoški proces, govorilne ure za študente in uradne ure pa potekajo izključno po elektronski pošti.

Nova univerza, ki združuje tri fakultete, je najprej odpovedala vsa predavanja, a so nato v petek "po pridobitvi informacij glede ravnanja ostalih univerz in ob upoštevanju posodobljenih usmeritev glede koronavirusa s strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport", odpoved preklicali. Kot pravijo, predavanja tako trenutno potekajo brez posebnosti, so pa predavateljem omogočili, "da v skladu s svojo akademsko avtonomijo predavanja izvedejo v elektronski obliki".